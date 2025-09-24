كل ما بكبر بصغر.. روجينا تكشف سر الاحتفاظ بجمالها

كشفت الفنانة روجينا عن سر احتفاظها بجمالها بشكل دائم وانها تبدو أصغر من سنها الحقيقي .

وقالت روجينا خلال لقائها مع عرب وود ، إن السبب الرئيسي للحفاظ على جمالها دائما هو ترك جميع المشاكل والحمول على ربنا حتى لا يتأثر مظهرها.

وأوضحت روجينا ، معلقة: “أنا كل ما أكبر فى السن أصغر يا جماعة، سيبك من الكلام بتاع شرب الماء والحاجات دي، طول ما إنتي رامية حمولك على ربنا، وسايباها على الله، هتلاقي نفسك كده جميلة”.

أعمال روجينا

وشاركت روجينا فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥ ، بمسلسل حسبة عمري وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا .

قصة مسلسل حسبة عمري

وتدور أحداث مسلسل “حسبة عمري” في إطار اجتماعي، ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة.

أبطال مسلسل حسبة عمري

ويشارك روجينا في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، إلى جانب نخبة من الفنانين، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

أعمال روجينا

وفى رمضان ٢٠٢٤ ، شاركت روجينا بمسلسل “سر إلهي” وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة، وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، ورنا رئيس، ومى سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحدينى، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.