أمام البحر.. حسن الرداد يودع الصيف بهذه الصور

ودع الفنان حسن الرداد الصيف، بصور جديدة له من أمام البحر، حيث قام بنشر الصور عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وظهر فيها مستمعًا بالأجواء حوله.

وكان قد أثار الفنان حسن الرداد، موجة من الجدل بين محبي الصيف ومحبي الشتاء، بعد إعلانه لحب لفصل الصيف، متمنيًا تأخر قدوم الشتاء 4 أعوام.

وقال حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "نفسي يتأخر فصل الشتاء 4 سنين ويلغوا مكالمات ال تسويق العقارى".



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشوره و جاءت التعليقات كالتالي : مش هتفرج علي فيلمك مدام بتحب الشتا ، "هتزعلنا منك ليه...كله إلا الشتاااا،، كنت بحبك دلوقتي خلاص،، حرام عليك احنا بنموت شتاء ايه اللي يتأجل، ورد آخر: “طب أي رايك انا اللى هلغيلك الفولو عشان عايز تلغي الشتا”.