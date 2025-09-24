ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين جرّاء انفجار طائرة مسيرة في مدينة إيلات

ارتفع عدد المصابين الإسرائيليين جرّاء انفجار الطائرة المُسيّرة اليمنية في مدينة إيلات، إلى 27 إصابة اثنان منهم بجروح خطيرة وواحد بجروح متوسطة، و ذلك حسبما أفادت القناة 12 العبرية.

وإن خمسة من المصابين تعرضوا لإصابات مباشرة بشظايا، من بينهم اثنان في حالة حرجة، بينما أصيب الآخرون بحالات هلع وذعر.

و الطائرة المسيرة انفجرت بالقرب من مركز تجاري مطل على البحر، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان واندلاع حالة من الهلع في صفوف الإسرائيليين، الذين سمعوا دوي انفجارات قوية في أنحاء المدينة.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية وقوع أضرار مادية في موقع الانفجار.

وأضاف بيان الجيش: الطائرة المسيرة أطلقت من اليمن وسقطت في منطقة إيلات، وقد جرت محاولات لاعتراضها، وقوات البحث والإنقاذ تعمل في المنطقة المستهدفة".