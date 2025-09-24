الجارديان: السناجب الحمراء تعود بقوة في جزيرة وايت البريطانية

أظهرت دراسة جديدة أن السناجب الحمراء تعيش حالة ازدهار ملحوظة في جزيرة وايت البريطانية، حيث وفرت الجزيرة بيئة طبيعية وغذاءً كافيًا يسمح بتضاعف عددها تقريبًا خلال السنوات المقبلة، وفق الجارديان البريطانية.

واستخدم الباحثون نماذج مناخية لقياس تأثير تغير المناخ على بقاء هذه الكائنات، فوجدوا أن السناجب الحمراء تتمتع بـ"قدرة طبيعية على التكيف مع ظروف مناخية متنوعة"، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاض معدلات الأمطار، دون أن يشكل ذلك خطرًا مباشرًا على بقائها.

ووفق التقديرات، يبلغ عدد السناجب الحمراء في الجزيرة نحو 3,500 سنجاب، وهي أكبر تجمع متبقٍ لهذا النوع المهدد بالانقراض في جنوب إنجلترا، بعد أن تراجعت أعداده بشكل كبير في البر الرئيسي منذ إدخال السناجب الرمادية الغازية أواخر القرن التاسع عشر.

وكشف تحليل عينات من فراء السناجب أن الجزيرة تضم مجموعتين وراثيتين مميزتين، واحدة تتركز شرق الجزيرة والأخرى غربها، مع مؤشرات مشجعة على اندماج المجموعتين بما يعزز التنوع الجيني وصحة الأجيال المقبلة.

وقالت الدكتورة إيميلي هاردوين، المتخصصة في علم الوراثة بجامعة بورنموث، إن "السناجب الحمراء في جزيرة وايت قد تكون آخر التجمعات التي تعود أصولها إلى جنوب إنجلترا"، مؤكدة ضرورة استمرار المراقبة لأنها أكثر عرضة لمخاطر مثل ضعف التنوع الوراثي.

من جانبها، شددت هيلين باتلر، مؤسسة مشروع "ويت سكويرل" للحفاظ على السناجب، على أهميتها للجزيرة، ليس فقط بيئيًا بل اقتصاديًا أيضًا، إذ تجذب الزوار والسياح الذين يرغبون في رؤيتها. وأضافت: "من الصعب المبالغة في وصف قيمتها بالنسبة لجزيرة وايت".

وأكد الباحثون أن الحفاظ على الممرات البيئية بين المجموعتين داخل الجزيرة سيكون عنصرًا أساسيًا في دعم استمرار ازدهارها وضمان مستقبلها.