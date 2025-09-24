لافروف ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يبحثان الأنشطة الإنسانية في أوكرانيا وغزة

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريتش، اليوم الأربعاء، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقشا الأنشطة الإنسانية في أوكرانيا وقطاع غزة وسوريا والسودان.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع جوانب الأنشطة الإنسانية في المناطق الرئيسية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والوضع في غزة وسوريا والسودان.

وكرر الجانبان تأكيدهما على اهتمامهما المشترك بمواصلة الاتصالات المنتظمة وتعزيز التعاون العملي بين روسيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

