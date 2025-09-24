قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. الأطفال يموتون جوعًا
طرحها على قادة عرب ومسلمين.. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل خطة ترامب لمستقبل غزة
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط.. أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
ولادكم لازم يفطروا قبل النزول للمدرسة.. جمال شعبان يوجه رسالة للأسر
لا تسقط أبدا.. البابا تواضروس يقدم 6 صفات أساسية للمحبة
تأييد حكم حبس المتهم بالنصب على أفشة لاعب الأهلي
السفير الفرنسي لدى مصر: القوة لا تجلب السلام الدائم.. بل التعايش السلمي للدولتين
السفير الفرنسي بمصر: الاعتراف بدولة فلسطين فقط لا يكفي ولن يغير الوضع المأساوي في غزة
البابا تواضروس يواصل سلسلة أصحاحات متخصصة: المحبة لا تسقط أبدًا.. فهي الحياة الحقيقية
سفير فرنسا بمصر يرد على تهديدات نتنياهو: لسنا بلدا يمكن ترهيبه
الباراسيتامول خطر على حياة الأطفال.. هشام الخياط يحذر
محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وفد دنماركي رفيع يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون الأكاديمي والبحثي

استقبل مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بجامعة الإسكندرية، وفدًا دنماركيًا رفيع المستوى برئاسة سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة لارس مولر، وضم الوفد أعضاء من البرلمان الدنماركي وعددًا من الوزراء السابقين، وذلك لبحث آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة الإسكندرية والجامعات الدنماركية.


وأكد مستشار رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب الدكتور علي عبد المحسن اعتزازه بالعلاقات المتميزة بين مصر والدنمارك، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تعزيز التنافسية من خلال تدويل التعليم عبر برامج الدرجات المشتركة والمزدوجة مع الجامعات الأوروبية المرموقة، وإنشاء فروع للجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع بالتعاون مع الجامعة.
 

وأعرب أعضاء الوفد الدنماركي عن سعادتهم بزيارة جامعة الإسكندرية، وأشادوا بالدور البارز لمركز تعليم اللغة العربية للأجانب في مد جسور التواصل بين الثقافة العربية ونظيراتها العالمية، مؤكدين تطلعهم إلى التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المتبادل.
 

من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي لمركز تعليم اللغة العربية للأجانب الدكتورة لنا حبيب أن الزيارة تهدف إلى بحث فرص التعاون مع الجامعات الدنماركية، إلى جانب لقاء الطلاب الدارسين بالمركز والاستماع إلى تجاربهم في تعلم اللغة العربية، التي تمثل نافذة متميزة للتعمق في الثقافة المصرية والعربية.
 

كما قدمت الدكتورة لنا حبيب، والمدير الأكاديمي لبرنامجي جامعة كوبنهاجن وجامعة أرهوس الدكتورة نهلة السنوسي، عرضًا لمشروع "ذاكرة الإسكندرية الجغرافية" حول ترام الإسكندرية العريق، الذي يجسد التعاون التاريخي بين مصر والدنمارك.
 

واختُتمت الزيارة بجولة تعريفية داخل المركز، شارك خلالها الأساتذة والعاملون في الحوار مع الوفد، مؤكدين أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي.
 

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

التوقيت الشتوي

باقي كام يوم.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 ومتى يتم تغيير الساعة؟

جامعة دمنهور

كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور تحصل على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

حصد الشباب المركز الثالث

محافظ المنيا: فخورون بحصد المركز الثالث بمهرجان اكتشاف المواهب

صورة أرشيفية

بعد وفاة لاعب.. إلغاء بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للإعاقة في بورسعيد

بالصور

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

سحب دراسة علمية عن خل التفاح وإنقاص الوزن.. وتحذير خاص للصحفيين

أسعار بايك ‏U5‎‏ بلس موديل 2025 في السعودية

أسباب غير متوقعة لتضخم الكبد.. تعرف عليها

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

