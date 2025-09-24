وفد دنماركي رفيع يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون الأكاديمي والبحثي

استقبل مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بجامعة الإسكندرية، وفدًا دنماركيًا رفيع المستوى برئاسة سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة لارس مولر، وضم الوفد أعضاء من البرلمان الدنماركي وعددًا من الوزراء السابقين، وذلك لبحث آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة الإسكندرية والجامعات الدنماركية.



وأكد مستشار رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب الدكتور علي عبد المحسن اعتزازه بالعلاقات المتميزة بين مصر والدنمارك، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تعزيز التنافسية من خلال تدويل التعليم عبر برامج الدرجات المشتركة والمزدوجة مع الجامعات الأوروبية المرموقة، وإنشاء فروع للجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع بالتعاون مع الجامعة.



وأعرب أعضاء الوفد الدنماركي عن سعادتهم بزيارة جامعة الإسكندرية، وأشادوا بالدور البارز لمركز تعليم اللغة العربية للأجانب في مد جسور التواصل بين الثقافة العربية ونظيراتها العالمية، مؤكدين تطلعهم إلى التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المتبادل.



من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي لمركز تعليم اللغة العربية للأجانب الدكتورة لنا حبيب أن الزيارة تهدف إلى بحث فرص التعاون مع الجامعات الدنماركية، إلى جانب لقاء الطلاب الدارسين بالمركز والاستماع إلى تجاربهم في تعلم اللغة العربية، التي تمثل نافذة متميزة للتعمق في الثقافة المصرية والعربية.



كما قدمت الدكتورة لنا حبيب، والمدير الأكاديمي لبرنامجي جامعة كوبنهاجن وجامعة أرهوس الدكتورة نهلة السنوسي، عرضًا لمشروع "ذاكرة الإسكندرية الجغرافية" حول ترام الإسكندرية العريق، الذي يجسد التعاون التاريخي بين مصر والدنمارك.



واختُتمت الزيارة بجولة تعريفية داخل المركز، شارك خلالها الأساتذة والعاملون في الحوار مع الوفد، مؤكدين أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي.

