حوادث

الجرعة الأخيرة.. تفاصيل مصرع عاطل جراء "اوفر دوز" هيروين بالحوامدية

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بدفن جثة عاطل فارق الحياة اثر تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات "أوفر دوز" حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وقررت النيابة استدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة وطلبت تحريات الأجهزة الأمني  حول الواقعة.

ولقي عاطل مصرعه إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات بدائرة القسم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، فيما حرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد محمد الصغير، رئيس قطاع الجنوب، يفيد بمصرع عاطل نتيجة جرعة زائدة من المخدرات. وعلى الفور انتقل العقيد محمد داود، مفتش مباحث الحوامدية، والمقدم محمد حربي، رئيس مباحث الحوامدية، والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة، حيث تبين مصرع عاطل يبلغ من العمر 40 عامًا إثر تعاطيه جرعة زائدة من مخدر «الهيروين»، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

