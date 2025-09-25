بينهم 3 أجانب .. مصرع 7 رهبان بوذيين جراء سقوط عربة تلفريك في سريلانكا

أفادت صحيفة "ديلي ميرور" بمصرع 7 رهبان بوذيين جراء سقوط عربة تلفريك في سريلانكا.

ومن جانبها ؛ أعلنت الشرطة السريلانكية أن 7 رهبان بوذيين، بينهم ثلاثة أجانب، لقوا مصرعهم ليلة الخميس إثر حادث تلفريك في وسط البلاد.

وبينت الشرطة في بيان لها أنّ الرهبان 7 كانوا في طريقهم إلى دير "نا أويانا" في وسط البلاد حين انقطع كابل التلفريك وسقطت العربة التي كانوا على متنها.

واضافت الشرطة : "كان هناك 13 راهبًا في المقصورة؛ نجا اثنان منهم بإصابات طفيفة، لكنّ أربعة آخرين أصيبوا بجروح خطرة وحالتهم حرجة"، بينما لقي السبعة الآخرون مصرعهم.

واشارت كذلك إلى أن الأجانب الثلاثة أحدهم من الهند والآخران من روسيا ورومانيا.

ويقع دير "نا أويانا" على بُعد نحو 130 كيلومترًا شمال شرق كولومبو، العاصمة الاقتصادية للجزيرة.