البرتغال.. ارتفاع ضحايا حادث خروج عربة تلفريك عن مسارها في لشبونة إلى 17 قتيلا

أفادت وسائل إعلام برتغالية بإرتفاع عدد الضحايا في حادث خروج عربة تلفريك عن مسارها في لشبونة يرتفع إلى 17 قتيلا.

ومنذ قليل؛ أفادت وسائل إعلام إسبانية بارتفاع عدد المصابين في حادث خروج قطار "إليڤادور دا جلوريا" الجبلي الشهير عن مساره في لشبونة إلى 23 بينهم خمسة في حالة حرجة.

في وقت سابق، شهدت البرتغال خروج عربة ترام جبلي عن مسارها في حي سياحي في العاصمة البرتغالية لشبونة، وفق ما أفاد مسئول في الإسعاف.

وقال المسئول تياجو أوجوستو إنه تم نقل جميع الضحايا، مضيفا أن من بينهم أجانب لم يحدد جنسياتهم.

كما أعلنت الحكومة البرتغالية الحداد الوطني الخميس على ضحايا الحادث.

وشهد الحادث الذي وقع الحادث حوالى الساعة السادسة مساءً (بالتوقيت المحلي) ولم تعرف تفاصيله بعد، انقلاب عربة ترام جلوريا الجبلي الشهير الذي يربط ساحة روسيو بمنطقتي بايرو ألتو وبرينسيبي ريال.

من جهتها، أكدت الشركة المشغلة للترام أنها اتبعت جميع بروتوكولات الصيانة.

وقال رئيس بلدية لشبونة كارلوس موداس: “إنها مأساة غير مسبوقة في مدينتنا”.

ويعد الترام الذي يتسع لنحو أربعين راكبا، وسيلة نقل شعبية لدى العديد من السياح الذين يزورون العاصمة البرتغالية.