ذكرى رحيل نجاح الموجي .. نجم الكوميديا الذي لا يُنسى

في مثل هذا اليوم، الموافق 25 سبتمبر من عام 1998، رحل عن عالمنا الفنان نجاح الموجي، أحد أبرز نجوم الكوميديا في جيل الثمانينات والتسعينات، والذي ترك بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري من خلال أعماله المتنوعة بين السينما والمسرح والتليفزيون.


وُلد نجاح الموجي في 11 يونيو عام 1945، بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية. أنجبت والدته 11 شقيقًا، لم يتبقَ منهم سوى ثلاثة فقط. التحق بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، حيث حصل على درجة البكالوريوس، ثم حاول الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية أكثر من مرة، لكنه لم يوفق في اجتياز اختبارات القبول.


كان اسمه الحقيقي عبد المعطي، لكنه اختار لنفسه اسم "نجاح" تيمنًا بشقيقه الأكبر الذي يكبره بعشر سنوات، وكان قد تقاعد من عمله. وقد كان الأقرب إليه، فقرر أن يحمل اسمه الفني على اسمه.


رغم شغفه بالفن، لم يتخلَّ نجاح الموجي عن عمله الحكومي، وظل يشغل مناصب رسمية حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة الثقافة.


بدأ نجاح الموجي مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينيات، حين أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم أول أدواره في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969م، لتكون تلك البداية لانطلاقة فنية كبيرة.


شارك لاحقًا في العديد من المسرحيات في مسرح الدولة والقطاع الخاص، من أبرزها: "المتزوجون" و"خد الفلوس واجري" و"رقص الديوك" و"مولد سيدي المرعب".


كما أثرى شاشتي السينما والتلفزيون بالعديد من الأعمال الكوميدية. وكان من أبرز أدواره التلفزيونية مشاركته في مسلسل "أهلا بالسكان" عام 1984، إلى جانب مسلسلات اخرى من أبرزها: "أيام الضحك والدموع"، "حكاية أمل"، "نحن لا نزرع الشوك"، "الشارع الجديد"، "بوابة الحلواني"، "سر الأرض"، "أحلام في الهوا".


وفي السينما، شارك في عدد كبير من الأفلام من بينها: "الكيت كات، الحب فوق هضبة الهرم، ليه يا بنفسج، طأطأ وريكا وكاظم بيه، الحب في ظروف صعبة، البحر بيضحك ليه، التحويلة، قليل من الحب كثير من العنف، زيارة السيد الرئيس، الحب في طابا، المساطيل، اغتصاب، أربعة في مهمة رسمية".


اشتهر نجاح الموجي بعدد من الإفيهات الساخرة التي علقت في أذهان الجمهور، منها: "صح بس هنكر" والتي قالها ضمن أحداث فيلم "الكيت كات"، "أنا الشعب" والتي قالها ضمن أحداث مسرحية "المتزوجون"، "إحنا مابنروحش للحرام.. الحرام اللي بيجي لحد عندنا" ضمن أحداث فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة"، "سياسة الوفاك" قالها أيضا ضمن أحدث مسرحية "المتزوجون".


وكما برع في الإفيهات، تميز كذلك في تقديم بعض الأغاني الكوميدية، مثل: "حنكورة حكالنا حكاية" والتي غناها ضمن أحداث فيلم "شوارع من نار"، "اتفضل من غير مطرود- سلملنا ع التروماي" والتي غناها ضمن أحداث فيلم "أيام الغضب".


تزوج من خارج الوسط الفني السيدة عائشة فريد عوض، ورزق منها بابنتين شيماء وأيتن الموجي والتي تعمل مذيعة في التلفزيون المصري.


توفي نجاح الموجي فجر يوم الجمعة 25 سبتمبر 1998 أثر أزمة قلبية مفاجئة بعد عودته إلى منزله من المسرح حيث كان يؤدي دوره في مسرحية سيدي المرعب. ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 53 عاما، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا لا يُنسى.

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه
لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار
فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ
