أنشيلوتي يكشف كواليس فترة تشيلسي: أبراموفيتش كان الأكثر إثارة للخوف

اعترف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل، بأن فترة تدريبه لنادي تشيلسي الإنجليزي كانت الأصعب في مسيرته، مؤكداً أن مالك النادي السابق، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، كان أكثر شخصية عمل تحت إمرتها إثارة للخوف والرهبة.

أنشيلوتي قاد "البلوز" بين عامي 2009 و2011، ونجح في موسمه الأول بتحقيق الثنائية التاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي)، لكنه لم ينجُ من مقصلة أبراموفيتش الذي أقاله بعد موسم ثانٍ لم يرق لطموحاته الأوروبية.

وقال أنشيلوتي، في مقتطفات من كتابه الجديد "الحلم – الفوز بدوري أبطال أوروبا"، إن الضغوط التي فرضها أبراموفيتش عليه لم يعرف مثلها من قبل، موضحًا: "كنت أعلم أن نجاحاتي السابقة ستفيدني فقط إلى حد معين. المالك أوضح أنه يريد لقب دوري الأبطال مع تشيلسي، وأن يكون للنادي هوية واضحة على أرض الملعب".

وأضاف: "أدركت أنني أتعامل مع رجل أعمال روسي يتوقع الكمال دائمًا. وإذا لم يتحقق ذلك، كان يريد معرفة السبب، وكان عليّ أن أقدّم له الإجابات. بعد خسارتنا أمام ويجان 1-3، حضر بنفسه في اليوم التالي إلى التدريبات ليسأل: ما الذي حدث؟".

وأشار أنشيلوتي إلى أن هذا النوع من المراقبة لم يعشه مع ملاك آخرين مثل سيلفيو برلسكوني في ميلان أو فلورنتينو بيريز في ريال مدريد أو ناصر الخليفي في باريس سان جيرمان، قائلاً: "برلسكوني كان متطلبًا أحيانًا ويتدخل في التعاقدات والتكتيك، لكنه كان منشغلاً برئاسة الوزراء في إيطاليا، ولم يكن هناك تدقيق مماثل".

كما كشف المدرب الإيطالي أن أبراموفيتش كان غاضبًا بشدة بعد إقصاء تشيلسي على يد إنتر ميلان بقيادة جوزيه مورينيو عام 2010، مشيرًا إلى أن هزيمة فريقه أمام المدرب الذي سبقه في ستامفورد بريدج "أحرجت المالك وزادت الفجوة بينهما".

وتابع: "مورينيو كان يفترض أن يكون قوة منتهية بالنسبة لأبراموفيتش، لكن انتصاره على تشيلسي كان بمثابة صفعة. دوري الأبطال كان المعيار الحقيقي الذي يقاس به عملي، وفي النهاية، غيابه كلّفني منصبي".

كما روى أنشيلوتي أن واحدة من أكبر أزماته مع المالك الروسي جاءت بعد قراره باستبدال المهاجم الإسباني فيرناندو توريس، الذي كان صفقة شخصية لأبراموفيتش، قائلاً: "استبدال توريس كان بمثابة تحدٍ مباشر للمالك. نسيت للحظة أنه في النهاية لا يمكنك أن تهزم المالك".