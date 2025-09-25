"متحدث فتح": الاعترافات الدولية الأخيرة تعزز مكانة فلسطين كدولة تحت الاحتلال

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إنّ الزخم الدولي حول القضية الفلسطينية والاعترافات الدولية الأخيرة بالدولة الفلسطينية أن يكون مؤثرا، مشددا، على أن الدول المعترفة ذات ثقل كبير، مما أدى إلى تعزيز مكانة فلسطين كدولة تحت الاحتلال.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الاعترافات حوّلت صوت فلسطين وصوت الحق الفلسطيني إلى صوت كل الأحرار والزعماء والأحاديث في أروقة الأمم المتحدة.

وتابع، أنّ كل الأحاديث كانت لغتها واحدة، وهي وقف العدوان والحرب ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه، وتجسيد الدولة الفلسطينية كمفتاح للحل والسلام والاستقرار.

وأوضح: "كل ذلك، حتى تثبت نتائجه وثماره جيدا يجب أن تتوقف الحرب وأن يكون موضوع وقف الحرب والعدوان واحدا من إنتاجات هذه الاعترافات والمواقف الدولية".

وواصل، أن الشعب الفلسطيني سيكون سعيدا جدا بهذه الاعترافات ويشعر أنه ماضٍ في طريق الحرية، ولكي يلمس قيمة هذه الإنجازات الكبيرة عليه أن يرها على الأرض، وأول ما يجب أن يُرى في هذا الصدد هو وقف العدوان وأن تعود الحياة إلى قطاع غزة وأن تتوقف الإغلاقات والحصار والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وتوقف الاعتداء على القدس وتهويد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.