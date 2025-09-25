مدير تحرير الخليج الإماراتية: مصر مرشحة لتكون من أفضل 20 اقتصادًا عالميًا في 10 سنوات

قال الكاتب الصحفي المصري نبيل عطا مدير تحرير صحيفة الخليج الإماراتية، إنّ الاستثمارات الإماراتية لا تأتي من فراغ، بل هي نتيجة مباشرة للقفزات الاقتصادية التي حققتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار إلى تحسن التصنيف الائتماني للبلاد وفقًا للمؤسسات الدولية، وصدور تقارير دولية تشير إلى أن مصر قد تصبح من أفضل 20 اقتصادًا على مستوى العالم خلال السنوات العشر المقبلة، معتبرًا ذلك "نقلة نوعية خرافية" كما وصفها.

ولفت عطا، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، إلى تراجع معدلات البطالة في مصر إلى 6.5%، وهو ما اعتبره إنجازًا كبيرًا في دولة يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة.

وتابع، أن هذه المؤشرات تحظى بثقة المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، الذي أشار في تقريره الأخير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية بما يفوق التوقعات.

وأضاف أن مشاريع عدة مثل عودة مرسيدس وشركات السيارات الصينية، إلى جانب شراكات زراعية مع الإمارات لاستصلاح نصف مليون فدان، كلها تمثل دلائل حقيقية على الحراك الاقتصادي المتسارع الذي تعيشه مصر.

وفي ختام حديثه، أعرب نبيل عطا عن تفاؤله بمستقبل مصر الاقتصادي، مؤكدًا أن هناك فرص عمل حقيقية ومشروعات جديدة تنفذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى تكامل قطاعات السياحة، والاستثمار، والعلاقات الدولية بما يصب في صالح مستقبل الأجيال القادمة.



