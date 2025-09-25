قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوباء .. احذر من تبادل المناشف وأجهزة الجيم ومقابض الأبواب
تعيينات جديدة مرتقبة في مجلس الشيوخ.. تفاصيل
ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة
التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير تحرير الخليج الإماراتية: مصر مرشحة لتكون من أفضل 20 اقتصادًا عالميًا في 10 سنوات

الاقتصاد المصرى
الاقتصاد المصرى
علي مكي

قال الكاتب الصحفي المصري نبيل عطا مدير تحرير صحيفة الخليج الإماراتية، إنّ الاستثمارات الإماراتية لا تأتي من فراغ، بل هي نتيجة مباشرة للقفزات الاقتصادية التي حققتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار إلى تحسن التصنيف الائتماني للبلاد وفقًا للمؤسسات الدولية، وصدور تقارير دولية تشير إلى أن مصر قد تصبح من أفضل 20 اقتصادًا على مستوى العالم خلال السنوات العشر المقبلة، معتبرًا ذلك "نقلة نوعية خرافية" كما وصفها.

ولفت عطا، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، إلى تراجع معدلات البطالة في مصر إلى 6.5%، وهو ما اعتبره إنجازًا كبيرًا في دولة يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة.

وتابع، أن هذه المؤشرات تحظى بثقة المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، الذي أشار في تقريره الأخير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية بما يفوق التوقعات.

وأضاف أن مشاريع عدة مثل عودة مرسيدس وشركات السيارات الصينية، إلى جانب شراكات زراعية مع الإمارات لاستصلاح نصف مليون فدان، كلها تمثل دلائل حقيقية على الحراك الاقتصادي المتسارع الذي تعيشه مصر.

وفي ختام حديثه، أعرب نبيل عطا عن تفاؤله بمستقبل مصر الاقتصادي، مؤكدًا أن هناك فرص عمل حقيقية ومشروعات جديدة تنفذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى تكامل قطاعات السياحة، والاستثمار، والعلاقات الدولية بما يصب في صالح مستقبل الأجيال القادمة.


 

الاقتصاد الاستثمار مصر الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

الطرق

سيد عليوة: شبكة الطرق الحديثة في مصر تجاوزت الولايات المتحدة تنظيمًا

ارشيفية

رمضان أبو جزر: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقضي على حلم نتنياهو بعدم قيامها

الاقتصاد المصرى

مدير تحرير الخليج الإماراتية: مصر مرشحة لتكون من أفضل 20 اقتصادًا عالميًا في 10 سنوات

بالصور

مخاطر إجراء عمليات في منطقة مثلث الخطر بالوجه.. ونصائح لتجنب المضاعفات الخطيرة

مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه

معلومات لا تعرفها عن الدودة الدبوسية.. ما مخاطرها على الإنسان؟

معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

فيديو

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد