النيابة العامة تواصل مجابهة جرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للسرعة المقررة

في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، باستمرار المجابهة الفعالة لجرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للحد الأقصى للسرعة المقررة على الطرق، وحرصًا على سلامة طلاب المدارس والجامعات، واصلت النيابة العامة متابعتها الدقيقة لتلك الجرائم عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور.

وقد أسفرت أعمال المتابعة خلال الفترة من الأول حتى الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري عن رصد عدد (٤٤٢) حافلة مدارس تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة قانونًا، من بينها عدد (٥٥) حافلة تجاوزت السرعة بنسبة تفوق (٥٠٪) من الحد الأقصى المقرر، كما تخطت بعض تلك الحافلات نسبة (١٠٠٪) من السرعة القصوى للطريق. وقد أُحيلت تلك المخالفات إلى النيابات المختصة، وجارٍ مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها.

وتؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الظاهرة الإجرامية، بتقديم مرتكبيها إلى المحاكم الجنائية، وستتابع عن كثب مدى التزام قائدي تلك الحافلات بسرعة السير المقررة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.