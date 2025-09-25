خالد الغندور يؤكد حصول محمود الخطيب على التأشيرة: “الصورة المتداولة حقيقية 100%"

رد الكابتن خالد الغندور على الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صورة تأشيرة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والتي شكك البعض في صحتها وربطها بتقنيات الذكاء الاصطناعي.



وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “من معلومات مؤكدة دون أي شك، كابتن محمود الخطيب حصل على التأشيرة، وكل ما يقال إنه ذكاء اصطناعي غير حقيقي، والحقيقة أنه حصل عليها، والصورة المتداولة على السوشيال حقيقية مليون في المية".



وكان الإعلامي مدحت شلبي فجر عديد المفاجآت حول إدعاء محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المرض وسفره إلي أمريكا إلي جانب مستحقات السويسري مارسيل كولر والإسباني خوسيه ريبيرو مدربي القلعة الحمراء السابقين.



علّق الإعلامي مدحت شلبي على إعلان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عدم ترشحه في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.



وقال شلبي عبر تصريحات تليفزيونية: "لو رجعنا لعام 2012 كان حسن حمدي رئيسًا للنادي والخطيب نائبًا له، ووقتها اعتذر الخطيب عن الاستمرار مع المجلس رغم أن المدة المتبقية كانت حوالي سنة، مؤكدًا أن ذلك جاء بتعليمات من الطبيب".



وأضاف: "في ذلك الوقت ربط البعض الأمر بمشاركته في تصوير إعلان قبل مشاركة منتخب مصر في أولمبياد لندن لصالح إحدى شركات الاتصالات".



وتابع: "قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية التي أقيمت بأمريكا، خرج الكابتن الخطيب وقال إنه لن يسافر مع البعثة لأسباب صحية، بحجة أن الرحلة طويلة وستؤثر على حالته، لكن الحقيقة أن الخطيب تقدم للحصول على التأشيرة ولم يحصل عليها، فلماذا نربط الأمر بموضوع غير حقيقي؟".



وأوضح شلبي: "مؤخرًا أعلن الكابتن محمود الخطيب أن الأطباء نصحوه بعدم الترشح في الانتخابات القادمة حفاظًا على صحته، والجماهير في المدرجات تجاهلت الأمر، وبصراحة لا أريد ربط هذه التصريحات ببعض الإخفاقات التي مر بها الأهلي مؤخرًا".