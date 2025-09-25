جمال حمزة: غياب شحاتة مؤثر.. وأرشح عودة الونش للتشكيل أمام الأهلي

أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن الفريق يمتلك عناصر قوية هذا الموسم، لكنه يعاني من بعض القصور في بعض المراكز، مشددًا على أن لقاء القمة أمام الأهلي يحتاج لاعبين أصحاب خبرات كبيرة.

وقال حمزة خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "لا يوجد فارق كبير في المستوى بين شيكو بانزا وآدم كايد، لكني أرى أن هذه الجبهة بها قصور داخل صفوف الزمالك، في المقابل، صفقة خوان تعد الأبرز والمميزة منذ بداية الموسم، وتشعر وكأنه لاعب وُلد داخل نادي الزمالك".

وأضاف: "عدي دباغ هو الأفضل في الشق الهجومي حاليًا بفضل انسجامه مع باقي اللاعبين، وقدرته على صناعة الفارق".

وتابع نجم الزمالك السابق: "أرشح عودة محمود حمدي الونش للتشكيل الأساسي أمام الأهلي، لما يتمتع به من خبرات كبيرة يحتاجها الفريق في هذه المباريات".

وعن غياب محمد شحاتة، أوضح حمزة: "غيابه مؤثر للغاية، لأنه اللاعب الوحيد الذي يجيد اللعب في مركز رقم 8 الصريح، وعبد الله السعيد لاعب كبير وهايل، لكنه اعتاد طوال مسيرته على اللعب في مركز 10، بينما الاعتماد عليه في مركز 8 ليس مكانه الأساسي، والزمالك يحاول تعويض غياب شحاتة بعبد الله السعيد وناصر ماهر، وكلاهما يمتلك مهارات، لكن المركز يظل مشكلة".