السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة
سباحة سورية: رحلتي من دمشق إلى الأولمبياد كانت صراعًا من أجل النجاة
محمد ممدوح : باهدي تكريمي بمهرجان الغردقة لفلسطين وروح تيمور تيمور
صورها بوضع مخل.. تفاصيل جديدة بشأن قيام عاطل باقتحام منزل سيدة في النهضة
ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية
نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا
عيد الصليب المجيد.. قصة اكتشاف غير تاريخ الكنيسة
شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة
رعب في إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد صاروخ حوثي
جمال حمزة: غياب شحاتة مؤثر.. وأرشح عودة الونش للتشكيل أمام الأهلي

أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن الفريق يمتلك عناصر قوية هذا الموسم، لكنه يعاني من بعض القصور في بعض المراكز، مشددًا على أن لقاء القمة أمام الأهلي يحتاج لاعبين أصحاب خبرات كبيرة.

وقال حمزة خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "لا يوجد فارق كبير في المستوى بين شيكو بانزا وآدم كايد، لكني أرى أن هذه الجبهة بها قصور داخل صفوف الزمالك، في المقابل، صفقة خوان تعد الأبرز والمميزة منذ بداية الموسم، وتشعر وكأنه لاعب وُلد داخل نادي الزمالك".

وأضاف: "عدي دباغ هو الأفضل في الشق الهجومي حاليًا بفضل انسجامه مع باقي اللاعبين، وقدرته على صناعة الفارق".

وتابع نجم الزمالك السابق: "أرشح عودة محمود حمدي الونش للتشكيل الأساسي أمام الأهلي، لما يتمتع به من خبرات كبيرة يحتاجها الفريق في هذه المباريات".

وعن غياب محمد شحاتة، أوضح حمزة: "غيابه مؤثر للغاية، لأنه اللاعب الوحيد الذي يجيد اللعب في مركز رقم 8 الصريح، وعبد الله السعيد لاعب كبير وهايل، لكنه اعتاد طوال مسيرته على اللعب في مركز 10، بينما الاعتماد عليه في مركز 8 ليس مكانه الأساسي، والزمالك يحاول تعويض غياب شحاتة بعبد الله السعيد وناصر ماهر، وكلاهما يمتلك مهارات، لكن المركز يظل مشكلة".

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في تأشيرة الخطيب لـ أمريكا.. خاص

فضل الصلاة على النبي .. تنجي وتحيي وترقي وتقرّب العبد من ربه

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

داعية إسلامي: اغرسوا محبة النبي في قلوب أبنائكم

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

