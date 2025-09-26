قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الأحد بالسامر.. انطلاق مهرجان مسرح الهواة في دورته الـ21

أحمد البهى

تنطلق في السابعة مساء الأحد المقبل، على مسرح السامر بالعجوزة، فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمهرجان مسرح الهواة، "دورة الكاتب والفنان الراحل نجيب سرور"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ويستمر المهرجان حتى 3 أكتوبر المقبل.

يشارك في المهرجان هذا العام 9 عروض مسرحية، ويتولى رئاسته الفنان رياض الخولي، وتتكون لجنة التحكيم من الفنانة وفاء الحكيم، د. عبد الناصر الجميل، المخرج عادل حسان، وتكونت لجنة المشاهدة من د. حمدي عطية، الكاتب والناقد عبد الرازق حسين، والمخرج شاذلي فرح.

يقدم المهرجان يوميا عرضين مسرحيين، الأول في السادسة مساء، والثاني في الثامنة، تعقبهما ندوة نقدية بمشاركة النقاد والفنانين د. هاني كمال، د. طارق عمار وأحمد خميس، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

ويشهد المهرجان هذا العام تكريم نخبة من الأكاديميين والفنانين، وهم : د. نبيلة حسن، محمد الصاوي، حنان يوسف، ألفت إمام، د. سامية حبيب، عماد العروسي، والمخرجين هشام عطوة، محمد حجاج، والموسيقار د. محمد حسني، بالإضافة إلى تكريم اسم كل من المخرج الراحل السيد فجل، والفنان الراحل محمد شوقي.

ويقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، ويدير المهرجان عبير رشيدي، ويونس شعبان مقررا.

عروض المهرجان

ويشهد حفل الافتتاح تقديم العرض المسرحي "عصا موسى"، لفرقة البسمة لخدمات المعاقين والأيتام وتنمية المجتمع، تأليف صفاء هلال وإخراج محمد مصطفى.

ويقدم يوم الاثنين 29 سبتمبر عرض "آخر مشهد في الحدوتة"، لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح، تأليف مؤمن عبده وإخراج كمال الدين كمال، يليه عرض بعنوان "زائر الثانية عشر" لفرقة جمعية رعاية الثقافة والفنون بقصر ثقافة الزقازيق، تأليف وإخراج أحمد عبد الرازق أبو الغيط.

ويشهد يوم الثلاثاء 30 سبتمبر عرضا بعنوان "الخوف" لفرقة جمعية تنمية المجتمع المحلي بحي الكويت ببورسعيد، تأليف بكري عبد الحميد، وإخراج عمرو كمال، يليه "بناقص نص" لفرقة جمعية رعاية الفنون والحفاظ على التراث بالسويس، تأليف محمد إبراهيم محروس، وإخراج محمود عثمان.

وفي يوم الأربعاء 1 أكتوبر، تقدم فرقة جمعية هنبدأ بينا عرض "الجُحر" تأليف مروان عمر، وإخراج شادي نادر، يعقبه العرض المسرحي "استدعاء ولي أمر" لفرقة جمعية قصر ثقافة الفيوم، تأليف محمد السوري وإخراج كريم جمال.

وتختتم العروض يوم الخميس 2 أكتوبر بتقديم عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "جسور على الباب" لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح، تأليف وإخراج أحمد رجائي، والثاني بعنوان "عهد السفليين"، لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح، تأليف محمد عيد وإخراج أحمد حداد.

ويقام حفل ختام المهرجان وإعلان التوصيات والنتائج يوم الجمعة 3 أكتوبر على مسرح السامر.

ويعد "مهرجان مسرح الهواة" أحد أبرز المهرجانات المسرحية التي تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنظيمها بشكل سنوي، منذ انطلاق دورته الأولى عام 1996، ويستهدف تقديم العروض المسرحية المتميزة لفرق الهواة التي تقدمها فرق الجمعيات الثقافية خلال عام، بهدف تشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي على خوض منافسة إبداعية بناءة، ودعم الحركة المسرحية في مختلف أقاليم مصر.

مسرح السامر مسرح الهواة مهرجان مسرح الهواة الفنان الكبير الراحل نجيب سرور

