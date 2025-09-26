قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيلها آلية الزناد
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
ضوابط تسمية المواليد بالقانون و غرامة مالية لمن يختار أسماء مسيئة
حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي
انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب
وول ستريت جورنال: نتنياهو غير مقتنع بخطة السلام الأمريكية لإدارة غزة
وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية انتاج الغاز بدسوق وغرب الدلتا
إعلام إسرائيلي: خطة أمريكية لتعيين توني بلير قائدا لإدارة غزة مؤقتا
موقف الأهلي مع ياسر إبراهيم بعد أزمة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود
ارتفاع عدد وفيات حريق مصنع المحلة لـ 8 حالات والدفع بـ26 سيارة إسعاف
30.5 مليار جنيه .. مصر تواصل توجيه الاستثمارات في قطاع التعليم لتحسين جودته
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر.. يزيد الرزق ويقضي الحوائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توجيهات عاجل من وزيرة التنمية المحلية لمحافظ جنوب سيناء لرفع معدلات الأداء

جولة وزيرة التنمية المحلية
جولة وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

شددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة،  على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء  والشركات المنفذة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025 / 2026 للمحافظة ،  والتي تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات في مدن المحافظة المختلفة ، وذلك للإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة  للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني جنوب سيناء .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة مع اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء،  لاستعراض الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025 / 2026 لمحافظة جنوب سيناء ، ومعدل الانجازات المحققة بها ، وذلك فى اطار جولتها التفقدية بالمحافظة، لمتابعة آخر مستجدات المشروعات البيئية والتنموية وأعمال التطوير بها، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وقد شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح علي بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والتصدي للتعديات علي أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف ، حيث شددت الدكتورة منال عوض علي أهمية التعامل بكل حسم مع اي تعديات أو متغيرات مكانية غير قانونية في المهد.

كما تابعت د. منال عوض مع محافظ جنوب سيناء جهود تحسين الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة والاستفادة من خدمات التحول الرقمى في جميع المدن وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا أبناء جنوب سيناء.

وقد قام اللواء الدكتور خالد مبارك بتكريم الدكتورة منال عوض ، وذلك تقديرًا لجهودها الكبيرة في دعم مشروعات التنمية بالمحافظة ومتابعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى سياق متصل قامت الدكتورة منال عوص وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بتفقد منطقة الخردة بقطاع الرويسات، حيث وجهت بسرعة نقل التجار إلى الهناجر المخصصة طبقًا للمخطط الاستراتيجي للمدينة، بما يضمن الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة. كما قامت بتفقد منطقة تجار الجملة بالرويسات، ووجهت بإنشاء هناجر خاصة بهم، مع رفع كافة الإشغالات العشوائية وتوفير بيئة منظمة وآمنة للتجار والمترددين، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحويل الرويسات إلى مجتمع حضاري متكامل.

ومن جانبه استعرض اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء الخطة الزمنية للأعمال الجارية بقطاع الرويسات، وأوضح اللواء نادر علام رئيس المدينة انه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية والبدء في المرحلة الثالثة، مع عرض تفصيلي للإجراءات المتخذة، بما في ذلك حصر الإشغالات والمباني والتعديات، والإجراءات القانونية المرتبطة بها، إلى جانب التنسيق مع شركات المرافق وجهاز المدينة لمعالجة التعديات على الكهرباء والمياه والاتصالات.

و أشار المحافظ خلال الجولة أن هناك لجنة مكبرة فى الرويسات مستمرة فى عملها طبقا للخطة الزمنية المقررة لحصر مشاكل الرويسات وعمل تقرير مجمع وذلك وسيتم الانتهاء مع نهاية شهر سبتمبر الجارى من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة كما أن هناك لجنة من المحافظة تقوم بعملها بالفعل والخاص بحصر المبانى الخطرة توفير اماكن بديلة لقاطنيها حفاظا على ارواحهم.

كما استعرض المحافظ أمام معالي الوزيرة موقف المحافظة من إزالة التعديات بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أن نسب التصالح على مخالفات البناء تجاوزت 90.43%، وأن هناك تقدمًا ملحوظًا في ملف التقنين، فضلًا عن استمرار العمل في تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة 27 وفق توقيتاتها المحددة، والتعامل مع كافة المتغيرات المكانية بشكل منظم.

التنمية المحلية منال عوض جنوب سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

صاروخ حوثي

رعب في إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد صاروخ حوثي

محمود الخطيب

نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا

ترشيحاتنا

محكمة

نظر محاكمة ميشو في قضية نشر مقاطع منافية للآداب.. غدا

محكمة

محاكمة 37 متهما بـ «خلية الملثمين».. السبت

انهيلر مصنع المحلة

مدير أمن الغربية ونائب المحافظ يتفقدان موقع انفجار مصنع المحلة.. والبحث عن ناجين

بالصور

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

فستان لافت.. مي عمر تستعرض جمالها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

رفقة زوجها.. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد