سفير القاهرة بجنوب إفريقيا يغرس شجرة باسم مصر في غابة الحرية ببريتوريا

شارك السفير أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا في فعاليات مبادرة "زراعة مليون شجرة" في بريتوريا، حيث قام بغرس شجرة باسم مصر في "غابة الحرية" بحديقة الحرية في العاصمة الجنوب أفريقية، وذلك في إطار برنامج التشجير الوطني المُحدّث الذي تقوده وزارة الغابات والثروة السمكية والبيئة الجنوب أفريقية.

وترأست الفعالية برنيس سوارتس، نائبة وزير الغابات والثروة السمكية والبيئة، وبصحبتها بينكي شارون كيكانا، نائبة وزير الخدمة العامة والإدارة.

تأتي مشاركة مصر دعمًا لأولويات جنوب أفريقيا في التشجير الحضري، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز التكيّف مع تغيّر المناخ، وتأكيدًا على التزام مصر بالتعاون الأفريقي والعمل المناخي من أجل مدن أكثر اخضرارًا وصحة.