قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة اليوم الجمعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة
بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.. الجيزة تطلق شعار الهوية البصرية الجديد
وظائف خالية في بنكي مصر والقاهرة بتلك التخصصات.. قدم الآن
مأساة كل عام .. أهالي جزيرة داود يستغيثون بعد فيضان النيل في المنوفية
الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 129 مليون جنيه
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث مصنع المحلة وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا
الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7
جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مناطق في محيط ميناء غزة وحي الرمال
10 شهداء فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص جيش الاحتلال
المركزي لمتبقيات المبيدات وهيا ينظمان ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية |تفاصيل

الحصاد الأسبوع لوزارة التنمية المحلية
الحصاد الأسبوع لوزارة التنمية المحلية
ايمان البكش

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 155حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (19 – 25 سبتمبر 2025).  

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*  

*الجمعة 19 سبتمبر:*
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً حول سلسلة الاجتماعات التي عقدت بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بين قيادات الوزارة ووفد من وزارة البيئة الكورية المعنى بتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" والممول بمنحة بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية .

*السبت 20 سبتمبر:*
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مراسم توقيع برتوكول تعاون لإنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي علي مساحة ٢٥٠ فدان بمدينة الخارجة بالمحافظة .


أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي السابع بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر 2025، في إطار تنفيذ الخطة التدريبية 2025/2026 التي تستهدف الارتقاء بقدرات العاملين والقيادات المحلية، كما أعلنت عن انطلاق برنامج تدريبي فني بمركز إعداد القادة لقيادات الإدارة المحلية الذين تم اختيارهم في مسابقة الوزارة بالإعلان رقم 2 لسنة 2024 والمرشحين لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية ( سكرتير عام – سكرتير عام مساعد – رئيس مركز ومدينة وحي ) .

*الأحد 21 سبتمبر:*
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى الذى قام بها فريق من الإدارة على عدد من 10 مراكز تكنولوجية بمحافظة المنيا وهي (مركز ومدينة أبوقرقاص – مركز ومدينة بنى مزار – مركز ومدينة سمالوط – مركز ومدينة مغاغة – مركز ومدينة ديرمواس – مركز ومدينة المنيا – مركز ومدينة مطاي – مركز ومدينة ملوي – الديوان العام ) خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجارى.

*الثلاثاء 23 سبتمبر:* 
تفقد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، المركز التكنولوجي لمدينة دهب لمتابعة مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تفقدت وزيرة التنمية المحلية ، الحملة الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل والمعدات المعطلة والمكهنة والإجراءات المتخذة في هذا الشأن سواء بالصيانة ورفع الكفاءة .

كما تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، الممشى السياحى وعدد من المناطق الحيوية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء فى جولة ليلية مفاجئة وذلك في إطار زيارتها الميدانية التي تقوم للمدينة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين لمدينة دهب والمساهمة في تحسين الصورة الحضارية للمدينة بإعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية.

*الأربعاء 24 سبتمبر:*
تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مستوي تقديم الخدمات المحلية للمواطنين بمدينة شرم الشيخ في إطار الزيارة التفقدية التي تقوم بها لمحافظة جنوب سيناء، حيث تفقدت المبني القديم لمجلس مدينة شرم الشيخ بعد نقل العمل في المبني الجديد ، كما تفقدت وزيرة التنمية المحلية أداء الخدمات من سيارة المركز التكنولوجي المتنقل المُخصصة للمواطنين في جميع أبناء المحافظة والمتواجدة أمام المركز التكنولوجي بالمبني.

كما وجّهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة،  بتطوير ورفع كفاءة حديقة السلام بشرم الشيخ وتعظيم الاستفادة منها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تضم الحديقة المقامة على مساحة 33 فدانا حديقة النباتات الغنية بالنباتات الصحراوية النادرة منها 37 نوعا مختلفا من النباتات العطرية والطبية التي تنفرد بها محافظة جنوب سيناء لتصبح صورة حية للتنوع البيولوجي، وتعبِّر عن الثقافة المحلية لأهالي البادية من خلال المعارض والمتاحف التي تحوي الحرف اليدوية السيناوية، مما يجعلها وجهة سياحية مهمة بمدينة شرم الشيخ.

*الخميس 25 سبتمبر:*
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، بإحالة عدد من المسؤولين بأحياء أول وثان المحلة الكبري بالغربية للنيابة المختصة لإعمال شئونها حيال المخالفات الجسيمة والمباني غير المرخصة والتعديات علي أملاك الدولة والتي رصدتها اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح والتصدي لمخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية في جميع المحافظات .

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025 بجميع المحافظات، وذلك طبقاً للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية ( رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي.

التنمية المحلية منال عوض حصاد التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

إيران و إسرائيل

القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل

جيش الاحتلال

مليون مكالمة في الساعة.. فضيحة تجسس تدفع مايكروسوفت لقطع خدماتها عن الجيش الإسرائيلي

ترشيحاتنا

إنستجرام

إنستجرام يتجاوز 3 مليارات مستخدم نشط شهريا

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12.. إصدار نادر يخلد المحرك الأيقوني

خطوات هامة للحفاظ على سيور المحرك

خطوات هامة للحفاظ على سيور المحرك ؟

بالصور

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

بطارية أسرع وعمرها أطول.. ستيلانتس تبتكر طريقة ذكية للسيارات الكهربائية

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد