قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة مصر.. كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للشباب في تشيلي
البترول: 50 مليون قدم مكعب غاز طبيعي يوميا من بئر جديدة بالصحراء الغربية
قرار في التضامن بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي انهيار مصنع المحلة
حزب حُماة الوطن بالإسكندرية يناقش تعديلات قانون الرياضة
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
روسيا تضيف مجموعة من ممثلي السياسة البريطانية إلى قائمة الممنوعين من دخول البلاد
هتلحق موعد البنك.. فتح وحدات خارج الفروع لتسهيل المعاملات المصرفية
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس صرف صحي الإسكندرية: نولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتدريب العناصر الفنية الشابة

اجتماع بصرف الإسكندرية
اجتماع بصرف الإسكندرية
أحمد بسيوني

عقد اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعا مع طلاب المدرسة الفنية للصرف الصحي العاملين بالشركة، وذلك في إطار حرصه على دعم الكوادر الشابة وإعداد صف ثانٍ مؤهل من الفنيين المتخصصين.

وخلال اللقاء، رحب “نافع” بالطلاب، مؤكدًا أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتدريب العناصر الفنية الشابة باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال اللواء محمود نافع: “إننا نعتمد عليكم كجيل جديد من الفنيين، أنتم الأمل في تطوير قطاع حيوي يخدم ملايين المواطنين يوميًا، ومسؤوليتكم كبيرة في الحفاظ على كفاءة الشبكات والمنشآت”.

وأضاف: “الشركة لن تدخر جهدًا في توفير البرامج التدريبية اللازمة داخل المحطات وخارجها، وستجدون كل الدعم لتطوير مهاراتكم الفنية والعملية، فأنتم مستقبل هذا المرفق الحيوي”.

واستعرض رئيس الشركة خطة الارتقاء بالمنظومة الفنية والتشغيلية من خلال الدمج بين الخبرة العملية والتأهيل الأكاديمي، مشددًا على أهمية الالتزام والانضباط والجدية في العمل.

واختتم حديثه موجهًا رسالة لهم: “كونوا قدوة في الانتماء والانضباط، واثبتوا أن الاستثمار في المدرسة الفنية كان خطوة ناجحة لإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية”.

الاسكندرية شركة الصرف المدرسة الفنية محمود نافع طلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ترشيحاتنا

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسيارات ميكروباص تسير بدون لوحات بالإسكندرية

سرقة

الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لسيدة تعرضت لسرقة هاتفها في الجيزة

أموال

ضبط 3 عناصر متهمين بغسل أموال بقيمة 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

بالصور

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشمرات بعرابة أبو الدهب

جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج

احذروا ركن السيارات خارج المنازل.. فورد تحذر عملائها بعد حرائق مركباتها

فورد
فورد
فورد

إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات

ستيلانتس فيات
ستيلانتس فيات
ستيلانتس فيات

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد