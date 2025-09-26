رئيس صرف صحي الإسكندرية: نولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتدريب العناصر الفنية الشابة

عقد اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعا مع طلاب المدرسة الفنية للصرف الصحي العاملين بالشركة، وذلك في إطار حرصه على دعم الكوادر الشابة وإعداد صف ثانٍ مؤهل من الفنيين المتخصصين.

وخلال اللقاء، رحب “نافع” بالطلاب، مؤكدًا أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتدريب العناصر الفنية الشابة باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال اللواء محمود نافع: “إننا نعتمد عليكم كجيل جديد من الفنيين، أنتم الأمل في تطوير قطاع حيوي يخدم ملايين المواطنين يوميًا، ومسؤوليتكم كبيرة في الحفاظ على كفاءة الشبكات والمنشآت”.

وأضاف: “الشركة لن تدخر جهدًا في توفير البرامج التدريبية اللازمة داخل المحطات وخارجها، وستجدون كل الدعم لتطوير مهاراتكم الفنية والعملية، فأنتم مستقبل هذا المرفق الحيوي”.

واستعرض رئيس الشركة خطة الارتقاء بالمنظومة الفنية والتشغيلية من خلال الدمج بين الخبرة العملية والتأهيل الأكاديمي، مشددًا على أهمية الالتزام والانضباط والجدية في العمل.

واختتم حديثه موجهًا رسالة لهم: “كونوا قدوة في الانتماء والانضباط، واثبتوا أن الاستثمار في المدرسة الفنية كان خطوة ناجحة لإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية”.