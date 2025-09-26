قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يثمن جهود ترامب لإيقاف الحرب في غزة
الصوفيون يحتفلون بـ 4 موالد شهيرة خلال شهر أكتوبر.. تعرف عليها
الرئيس السيسي: لدينا ثقة في الله وفي عدالة موقفنا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تهدف لتطوير ضباط المستقبل وتأهيل الإنسان المصري
أزهري: النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والطلاب
الرئيس السيسي: مؤسسات الدولة بالكامل مترابطة.. ونعمل على تطوير إمكانيات الأكاديمية العسكرية
السيسي: قناة السويس فقدت نحو 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين
حقيقة تعرض محمد ممدوح لوعكة صحية بمهرجان الغردقة السينمائي
الرئيس السيسي: شباب وشابات مصر أغلى ما لدينا
الرئيس السيسي: عملية تطوير البرامج التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية دائمة ومستمرة
الرئيس السيسي: كليات الطب العسكرية ستكون قادرة على استيعاب 500 طالب سنويًا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية هدفها صقل طلبة وضباط المستقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران: العلاقات المصرية – السعودية تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في صناعة النقل الجوي

مصر والسعودية
مصر والسعودية
نورهان خفاجي

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمقر مكتب مصر الدائم لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في مونتريال، على هامش اجتماعات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سامح الحفني أن العلاقات المصرية – السعودية تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في صناعة النقل الجوي،، مشددًا على أن التنسيق الوثيق بين البلدين يرسخ من مكانتهما داخل منظمة الإيكاو، ويسهم في دعم قضايا السلامة الجوية والإستدامة وتطوير منظومة الطيران الدولي.

وأضاف الحفني بأن الدولة المصرية تحرص دائمًا على توحيد المواقف مع المملكة العربية السعودية والعمل المشترك للحفاظ على مصالح المنطقة العربية، وضمان تمثيل عربي قوي وفعّال داخل مجلس الإيكاو.

من جانبه، صرّح المهندس صالح بن ناصر الجاسر بأن المملكة العربية السعودية تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في قطاع الطيران المدني، مشيرًا إلى أن التعاون القائم بين الجانبين يعكس وحدة الرؤى تجاه التحديات والفرص داخل منظمة الإيكاو، وأكد أن التنسيق المستمر بين البلدين يستهدف تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الطيران، وتوحيد الجهود لضمان استدامة قطاع النقل الجوي بما يخدم خطط التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات السلامة الجوية والإستدامة وتبادل الخبرات، فضلًا عن تنسيق المواقف بشأن الملفات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية، ولا سيما الإنتخابات الخاصة بعضوية مجلس المنظمة.

وقد شارك في اللقاء كل من الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والسيدة ريم عرابي الممثل المناوب لمصر في مجلس الإيكاو. ومن الجانب السعودي، حضر السيد عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، والسيد محمد حبيب الممثل الدائم للمملكة في مجلس الإيكاو، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد السعودي المرافق.

سامح الحفني وزير الطيران الإيكاو منظمة الطيران المدني الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ترشيحاتنا

الاهلي

نبا سار لجماهير الأهلي حول غيابات الفريق أمام الزمالك

يانيك فيريرا

فيريرا يرفض المعسكر المبكر.. ويكتفي بـ24 ساعة قبل القمة أمام الأهلي

ليفربول

صدمة.. سلوت يعلن غياب نجم ليفربول لمدة عام

بالصور

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشمرات بعرابة أبو الدهب

جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد