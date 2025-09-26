إيفان أوس: ترامب يغير موقفه بعد إدراك محدودية تقدم أوكرانيا على الأرض

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في كييف، إن روسيا على الرغم من حربها المستمرة ضد أوكرانيا منذ أكثر من 1000 يوم؛ لم تتمكن سوى من ضم نسبة ضئيلة من الأراضي الأوكرانية بعد عام 2023، حيث لم تتجاوز نجاحاتها العسكرية الحد الأدنى، مقارنة بما استحوذت عليه روسيا بين 2014 و2023.

وأوضح، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الوقائع دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير خطابه بشأن الحرب؛ بعد أن أدرك أن أوكرانيا ليست قادرة على استعادة كل أراضيها بسرعة، وأن الديناميكية العسكرية على الأرض ليست قوية كما كان متوقعًا.

وأشار" أوس" إلى أن ترامب يسعى الآن للضغط على أوروبا لتكون أكثر نشاطًا في مواجهة التحديات الروسية، مؤكدًا أن النتائج المرجوة قد تتحقق إذا تبنت الدول الأوروبية موقفًا أكثر جدية وحزمًا تجاه الأزمة.

ولفت إلى أن إدراك ترامب لمحدودية تقدم أوكرانيا؛ يؤكد أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على نتيجة الحرب، لكنه يؤكد إمكانية تحول الأحداث بناءً على السياسات الدولية والدعم الأوروبي.