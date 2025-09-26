قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: هدفنا في الأكاديمية العسكرية هو تطوير الإنسان المصري وتأهيله للمستقبل
الأمم المتحدة: مصر تلعب دورًا حيويًا في الوساطة لإنهاء حرب غزة
رقمان قياسيان.. محمد صلاح على موعد مع التاريخ أمام كريستال بالاس
الرئيس السيسي: شباب مصر الأمل في بناء المستقبل
برلماني إيطالي: مأساة غزة تتطلب تغيير التوازنات الجيوسياسية الغربية
رئيس الهيئة: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو توطين الصناعة
القبض على شخص تعاطى المخدرات في الشارع بالجيزة
الرئيس السيسي: المنطقة تمر بمنعطف حاسم يتطلب تقديرا سليما ودراسة متأنية لكل خطوة
الرئيس السيسي: فقدنا 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال عامين
الرئيس السيسي: مصر لا تتآمر على أحد .. والشعب المصري مسالم بطبعه
إيفان أوس: ترامب يغير موقفه بعد إدراك محدودية تقدم أوكرانيا على الأرض
ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث انفجار غلايات بمصنع نسيج في المحلة.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيفان أوس: ترامب يغير موقفه بعد إدراك محدودية تقدم أوكرانيا على الأرض

ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في كييف، إن روسيا على الرغم من حربها المستمرة ضد أوكرانيا منذ أكثر من 1000 يوم؛ لم تتمكن سوى من ضم نسبة ضئيلة من الأراضي الأوكرانية بعد عام 2023، حيث لم تتجاوز نجاحاتها العسكرية الحد الأدنى، مقارنة بما استحوذت عليه روسيا بين 2014 و2023.

وأوضح، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الوقائع دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير خطابه بشأن الحرب؛ بعد أن أدرك أن أوكرانيا ليست قادرة على استعادة كل أراضيها بسرعة، وأن الديناميكية العسكرية على الأرض ليست قوية كما كان متوقعًا.

وأشار" أوس" إلى أن ترامب يسعى الآن للضغط على أوروبا لتكون أكثر نشاطًا في مواجهة التحديات الروسية، مؤكدًا أن النتائج المرجوة قد تتحقق إذا تبنت الدول الأوروبية موقفًا أكثر جدية وحزمًا تجاه الأزمة.

ولفت إلى أن إدراك ترامب لمحدودية تقدم أوكرانيا؛ يؤكد أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على نتيجة الحرب، لكنه يؤكد إمكانية تحول الأحداث بناءً على السياسات الدولية والدعم الأوروبي.

إيفان أوس ترامب أوكرانيا الأراضي الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

تعليم الرسم لاطفال وديان شرم الشيخ

ثقافة جنوب سيناء تختتم قافلتها في منحر الناقة.. وتشارك بمعرض معًا بالوعي نحميها

متابعة رئيس مدينة منوف

استجابة للأهالي .. متابعة ميدانية لآثار ارتفاع منسوب المياه بفرع رشيد.. صور

مخر سيل قنا

استعدادًا لموسم الأمطار..جولة ميدانية للسكرتير العام على مخر سيل قنا الرئيسي

بالصور

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشمرات بعرابة أبو الدهب

جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد