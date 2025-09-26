استجابة للأهالي .. متابعة ميدانية لآثار ارتفاع منسوب المياه بفرع رشيد.. صور

زار وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية قرى الوحدة المحلية بجزي ، حيث تابع زياده ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بفرع رشيد بقريه جزي وارض الملاعب بقرية صنصفط وطريق المعديه بالممشي الترابي بجزي .

واستمع لشكاوي المواطنيين وأكد على استمرار المتابعة الميدانية و المرورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اهالي قرى المركز.

ويعيش عدد من أهالي محافظة المنوفية سواء في مدينة السادات و أشمون ومنوف مأساة كل عام مع فيضان النيل وغرق أراضيهم والطرق حيث أنهم يعيشون علي طرح النهر وسط محاولات من الدولة بالتنبيه المستمر باتخاذ الإجراءات والحذر مع بداية موسم الفيضان.

ومن هذه القرية قرية جزيرة ابو داود التابعة لمركز ومدينة السادات حيث اشتكي الأهالي من غرق الطرق بعد تعرضهم للفيضان في فرع رشيد حيث أن الطريق هو الوحيد الذي يربطهم بالحياة ومركز المدينة .

واكد أحد الأهالي، أن الطريق الوحيد للقرية اغرقه الفيضان وهو مأساة مستمرة سنويا في نفس التوقيت حيث أن الطريق يربطهم بقرية صنصفط بمركز منوف حيث توجد المدارس والمستشفيات وجميع الخدمات.

واضاف أن عدد تعداد سكان الجزيرة وصل إلي 4 آلاف مواطن بينهم اطفال وكبار السن وفي ذلك التوقيت تنعزل الجزيرة عن كافة مناحي الحياة.