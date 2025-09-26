قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
المستشار القانوني للأهلي: قناةMBC توقف برنامج مدحت شلبي
استجابة للأهالي .. متابعة ميدانية لآثار ارتفاع منسوب المياه بفرع رشيد.. صور

متابعة رئيس مدينة منوف
متابعة رئيس مدينة منوف
مروة فاضل

زار وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية قرى الوحدة المحلية بجزي ، حيث تابع  زياده ارتفاع منسوب مياه  نهر النيل بفرع رشيد بقريه جزي وارض الملاعب بقرية صنصفط وطريق المعديه بالممشي الترابي بجزي .

واستمع لشكاوي المواطنيين وأكد على استمرار المتابعة الميدانية و المرورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اهالي قرى المركز.

ويعيش عدد من أهالي محافظة المنوفية سواء في مدينة السادات و أشمون ومنوف مأساة كل عام مع فيضان النيل وغرق أراضيهم والطرق حيث أنهم يعيشون علي طرح النهر وسط محاولات من الدولة بالتنبيه المستمر باتخاذ الإجراءات والحذر مع بداية موسم الفيضان.

ومن هذه القرية قرية جزيرة ابو داود التابعة لمركز ومدينة السادات حيث اشتكي الأهالي من غرق الطرق بعد تعرضهم للفيضان في فرع رشيد حيث أن الطريق هو الوحيد الذي يربطهم بالحياة ومركز المدينة .

واكد أحد الأهالي، أن الطريق الوحيد للقرية اغرقه الفيضان وهو مأساة مستمرة سنويا في نفس التوقيت حيث أن الطريق يربطهم بقرية صنصفط بمركز منوف حيث توجد المدارس والمستشفيات وجميع الخدمات.

واضاف أن عدد تعداد سكان الجزيرة وصل إلي 4 آلاف مواطن بينهم اطفال وكبار السن وفي ذلك التوقيت تنعزل الجزيرة عن كافة مناحي الحياة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية الفيضان غرق الأراضي

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

المتهمين

لزيادة المشاهدات.. بلوجر يستعين بصديقة ويصوران فيديو مدعيان أنهما داخل حجز قسم شرطة

متهم

تفاصيل واقعة تصوير شخص أثناء سرقته توك توك بالقليوبية

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسيارات ميكروباص تسير بدون لوحات بالإسكندرية

بالصور

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

