وزيرة التنمية المحلية : لجنة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للمواطنين بالطور

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة علي مركز ومدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والوقوف على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك بتكليف مباشر من الوزيرة خلال زيارتها التفقدية لمحافظة جنوب سيناء .

وأكدت د. منال عوض حرص الوزارة الارتقاء بجودة الخدمات للمواطنين في جميع المحافظات من خلال المتابعة الميدانية والرقابة المستمرة على أداء الوحدات المحلية .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة تفقدت خلال الزيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الطور ، حيث استمعت إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم، وتم التوجيه بسرعة التعامل معها بشكل فوري، مع التشديد على أهمية تيسير الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات. كما وجهت اللجنة بتوفير صندوق لتلقي الشكاوى داخل المركز وتم تنفيذه على الفور دعمًا لتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن الجولة شملت أيضًا المرور على عدد من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بمدينة الطور للتأكد من قانونية أوضاعها، حيث جرى توعية أصحابها بقانون المحال العامة وحثهم علي ضرورة الإسراع في توفيق أوضاعهم القانونية عبر المركز التكنولوجي للمدينة وفقاً للقانون والقواعد المنظمة ، مع التأكيد على إتاحة الفرصة للتقنين، وفي الوقت نفسه سيتم التطبيق الصارم للقانون تجاه أي مخالفات.

وفي إطار التصدي لمخالفات البناء والمتغيرات المكانية، تابعت اللجنة إحدى الحالات المخالفة التي تبين بعد مراجعة المستندات أنها غير قانونية، وتم تنفيذ الإزالة الفورية بحضور اللجنة المختصة، في رسالة واضحة على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون ، كما تم تنفيذ حملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لرفع الإشغالات والمخالفات والتعديات علي حرم الطريق العام في عدد من الشوارع والمناطق الحيوية بالمدينة ، كما رصدت اللجنة خلال المرور على الحملة الميكانيكية تكدس كميات كبيرة من الخردة، ووجهت بسرعة حصرها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وشددت الدكتورة منال عوض علي أهمية رفع كفاءة منظومة العمل بالحملة الميكانيكية لمجلس مدينة الطور وتعزيز القدارات التشغيلية والقيام بأعمال الصيانة المنتظمة للمعدات والسيارات بما يساهم في الحفاظ علي العمر التشغيلي لها .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة وضع نظام للمتابعة لسير العمل في الحملة الميكانيكية فيما يخص أعمال الصيانة وخطوط السير والتشغيل ، وسرعة التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص عدد من السيارات المكهنة والمتهالكة في مجلس المدينة .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن اللجنة أصدرت أيضًا توجيهات واضحة برفع كفاءة العربات المخصصة لجمع ونقل القمامة من خلال التعاقد مع شركات صيانة متخصصة، بما يضمن تحسين مستوى النظافة العامة داخل المدينة واستدامتها.