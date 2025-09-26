قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار المساء الصحيحة.. أدعية تحفظك من كل مكروه طوال الليل
غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية
رونالدو ضد بنزيما.. تشكيل قمة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
ترامب: سأنظر في نقل مباريات كأس العالم 2026 من بعض المدن الأمريكية
قيادي في حركة حماس: نتنياهو كذابُ أشِرْ وإسرائيل باتت منبوذة دوليا
تكهين أجهزة الكمبيوتر القديمة في جميع المدارس .. قرار عاجل الآن
من هو مونيز رويز .. حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟
تعقيبا على خطاب نتنياهو.. حماس: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حق أصيل
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
الناتو وكوريا الجنوبية يعقدان أول حوار مباشر حول التعاون الصناعي الدفاعي
توصيات مصيرية من الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية : لجنة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للمواطنين بالطور

ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة علي مركز ومدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والوقوف على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك بتكليف مباشر من الوزيرة خلال زيارتها التفقدية لمحافظة جنوب سيناء .

وأكدت د. منال عوض حرص الوزارة الارتقاء بجودة الخدمات للمواطنين في جميع المحافظات من خلال المتابعة الميدانية والرقابة المستمرة على أداء الوحدات المحلية .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة تفقدت خلال الزيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الطور ، حيث استمعت إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم، وتم التوجيه بسرعة التعامل معها بشكل فوري، مع التشديد على أهمية تيسير الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات. كما وجهت اللجنة بتوفير صندوق لتلقي الشكاوى داخل المركز وتم تنفيذه على الفور دعمًا لتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن الجولة شملت أيضًا المرور على عدد من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بمدينة الطور للتأكد من قانونية أوضاعها، حيث جرى توعية أصحابها بقانون المحال العامة وحثهم علي ضرورة الإسراع في توفيق أوضاعهم القانونية عبر المركز التكنولوجي للمدينة وفقاً للقانون والقواعد المنظمة ، مع التأكيد على إتاحة الفرصة للتقنين، وفي الوقت نفسه سيتم التطبيق الصارم للقانون تجاه أي مخالفات.

وفي إطار التصدي لمخالفات البناء والمتغيرات المكانية، تابعت اللجنة إحدى الحالات المخالفة التي تبين بعد مراجعة المستندات أنها غير قانونية، وتم تنفيذ الإزالة الفورية بحضور اللجنة المختصة، في رسالة واضحة على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون ، كما تم تنفيذ حملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لرفع الإشغالات والمخالفات والتعديات علي حرم الطريق العام في عدد من الشوارع والمناطق الحيوية بالمدينة ، كما رصدت اللجنة خلال المرور على الحملة الميكانيكية تكدس كميات كبيرة من الخردة، ووجهت بسرعة حصرها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وشددت الدكتورة منال عوض علي أهمية رفع كفاءة منظومة العمل بالحملة الميكانيكية لمجلس مدينة الطور وتعزيز القدارات التشغيلية والقيام بأعمال الصيانة المنتظمة للمعدات والسيارات بما يساهم في الحفاظ علي العمر التشغيلي لها .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة  وضع نظام للمتابعة لسير العمل في الحملة الميكانيكية فيما يخص أعمال الصيانة وخطوط السير والتشغيل ، وسرعة التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص عدد من السيارات المكهنة والمتهالكة في مجلس المدينة .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن اللجنة أصدرت أيضًا توجيهات واضحة برفع كفاءة العربات المخصصة لجمع ونقل القمامة من خلال التعاقد مع شركات صيانة متخصصة، بما يضمن تحسين مستوى النظافة العامة داخل المدينة واستدامتها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

ترشيحاتنا

سحب الاموال من البنوك

تشمل البنوك والـ ATM وإنستاباي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

وزير الاوقاف

أُعلنت رسميا.. نتيجة مسابقة عامل مسجد بوزارة الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية

بطاقة التموين

لضمان وصول الدعم.. أسباب حذف بطاقة التموين 2025 والفئات غير المستحقة

بالصور

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

سرطان البروستاتا.. مرض صامت يهدد صحة الرجال والفحص المبكر ضرورة

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

