منتجو الغاز الطبيعي الكنديون يخفضون الإنتاج بعد تراجع قياسي في الأسعار

تشهد سوق الغاز الطبيعي في غرب كندا أزمة غير مسبوقة بعدما هوت الأسعار هذا الأسبوع إلى مستويات سلبية قياسية، ما دفع بعض المنتجين إلى تقليص الإنتاج بشكل حاد لتخفيف وفرة المعروض.

ووفقاً لبيانات شركة "ألبرتا اينيرجي كومباني"، بلغ متوسط السعر الفوري /الخميس/ "ناقص 5 سنتات" لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن سجل - في وقت سابق - مستوى قياسياً منخفضاً عند ناقص 18 سنتاً. ويبلغ متوسط السعر منذ بداية 2025 نحو 1.03 دولار، أي أقل بكثير من المستويات الطبيعية.

وعزا المحللون، الأزمة إلى اختناق في خطوط الأنابيب نتيجة ارتفاع الإنتاج في مقاطعتي ألبرتا وكولومبيا البريطانية، في وقت لم يبدأ بعد تشغيل محطة تصدير الغاز المسال الجديدة بالقدرة الكاملة لاستيعاب الفائض. هذا الوضع يضع الشركات أمام خيارين صعبين: إغلاق الآبار مؤقتاً أو الاستمرار في الإنتاج مع دفع تكاليف لنقل الغاز الزائد، وفقا لمنصة "ام إس ان".

وقال المحلل في "آر بي ان اينيرجي" مارتن كينج: "الأسعار السلبية أجبرت على إغلاق بعض الآبار مؤقتاً، وبدأنا بالفعل نشهد انخفاضاً في الإمدادات قد يستمر حتى نهاية الشهر."

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ادفانتج اينيرجي"، مايك بيلينكي، إن شركته قلصت الإنتاج بدرجة غير مسبوقة، مضيفا "هذه أسوأ فترة أسعار مستمرة نواجهها، ولهذا نتخذ إجراءات هي الأكثر عدوانية حتى الآن. هدفنا أن نتجنب دفع المال للسوق كي يتخلص من منتجنا الذي يفترض أن يكون ذا قيمة".

وتعود جذور الأزمة إلى فائض المعروض وشتاءات أكثر دفئاً خفّضت الطلب على التدفئة، بينما ما زالت المخزونات عند مستويات قياسية. كما ساهمت أعمال الصيانة المخططة وغير المخططة في خطوط الأنابيب التابعة لشركة "تي سي اينيرجي" في حجز كميات ضخمة من الغاز داخل ألبرتا.

وبينما ينتظر المنتجون بصيص أمل من انطلاق محطة "ال ان جي كندا"، يبقى المشهد الحالي صورة قاسية عن معاناة قطاع حيوي في قلب كندا.

