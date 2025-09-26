رونالدو يقود النصر للفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي

فاز فريق النصر على نظيره الاتحاد، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الرابعة ببطولة دوري روشن السعودي.

وجاءت ثنائية النصر عن طريق ماني ورونالدو في الدقيقتين 9، 35.



وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:



حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: معاذ فقيهي، دانيلو بيريرا، سعد آل موسى، أحمد الجليدان

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، موسى ديابي، كريم بنزيما.



فيما جاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: أيمن يحيى، إينيجو مارتينيز، محمد سيماكان، نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، جواو فيليكس

خط الهجوم: ساديو ماني، كينجسلي كومان، كريستيانو رونالدو.