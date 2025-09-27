قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرض أزياء لكليتى الفنون التطبيقية والتربية النوعية بجامعةدمياط

زينب الزغبي

 تفقد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، عدد من الفاعليات بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة ضمن مهرجان دمياط فى نسخته الثانية.

وذلك بحضور  الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و الأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و   لمياء مليجي مدير برنامج التنمية المحلية والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والأستاذ الدكتور محمد عماشة نائب رئيس جامعة دمياط لشئون التعليم والطلاب والدكتورة غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية والمهندس عمرو عرنسة مدير مهرجان دمياط.

وفى مستهل الجولة ،، شهد محافظا دمياط وقنا إطار فعاليات مهرجان دمياط، عرض الازياء الذى نظمته كلية الفنون التطبيقية بدمياط و كلية التربية النوعية بدمياط بالمسرح الرومانى بالحديقة،  حيث قامت الطالبات بالكليتين بتقديم عروضاُ متميزة للأزياء التراثية الدمياطية... 
وبالمسرح الرومانى أيضًا،، قدمت فرقة قنا للفنون الشعبية لليوم الثاني على التوالى ، بالمهرجان عرضًا فنياً متميزًا لاقا إعجاب جميع الحضور.

وتفقد محافظا دمياط وقنا ورشة عمل للنجارة تنظمها ديزايندسترى بمشاركة طلاب مدرسة دمياط الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية بأعمالهم و تجاربهم العملية والنظرية.

كما تفقدا معرض تصميم الأثاث الذى تضمن أعمالاً مبتكرة تجمع بين مشاريع طلاب الجامعات من مختلف كليات التصميم في مصر، مع بعض الأعمال لضيوف الشرف من مصممي الأثاث المحترفين في مصر ،كما شمل المعرض عرضًا لقطع أثاث نفذها طلاب كليات التصميم خلال دراستهم، بما يعكس الدمج بين التعلم الأكاديمي والتطبيق العملي.

وتفقدا أيضًا معرض السجاد والكليم اليدوي الذى نظمته كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط لتسليط الضوء على أحد أعرق الفنون التراثية، والذى يدويًا من خامات طبيعية مثل الصوف والقطن والحرير، وتزيّنها زخارف مستوحاة من البيئة والعادات المحلية ، حيث أكد " محافظ دمياط " أن المعرض يتيح التعرف على مفردات التصميم من البيئة الغنية في دمياط من خلال عرض قطع سجاد وكليم معلق من إنتاج طلاب قسم الغزل والنسيج بالكلية

كما نظمت الكلية أيضًا معرض الماركتريه الذى يسلّط الضوء على حرفة الماركتريه، وهي فن زخرفي يقوم على استخدام قشرة الخشب وتقطيعها بدقة لتشكيل زخارف ورسومات هندسية أو نباتية تُستخدم في تزيين قطع الأثاث ، حيث أشار " محافظ دمياط " أن المعرض يتواكب مع أهداف المهرجان لتسليط الضوء هذه الحرفة الدقيقة التي تجمع بين المهارة اليدوية والجمال .

وتفقد محافظا دمياط وقنا مكتبة مصر العامة المتنقلة حيث اطلعا على ما تقدمه من مجموعة كبيرة من الكتب والمواد التعليمية،و الأنشطة التفاعلية وورش عمل للقراءة والرسم على الوشوش الوش، علاوة على وجود المعرض الطائر بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب،  حيث تواصلا مع الأطفال بورش الرسم واشادا باعمالهم المتميزة التى عكست مواهبهم وابداعاتهم

