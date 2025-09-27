موعد حفل الفنان وائل الفشني في دار الأوبرا

يحيي المطرب وائل الفشني حفلا غنائياً يوم الجمعة المقبلة 3 أكتوبر ، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ، يقدم خلالها مجموعة من أشهر اغناينة و المقطوعات و الاناشيد الدينية ، التي يقدمها

يقدم خلال الحفل : آكاد من فرط الجمال ، ادعوك في وحدتي ، صلوا علي حضرته ، صلينا علي مين ، الحشاشين ، سافر حبيبي ، كنت فين يا وعد ، بيت الرفاعي ، مالي سواك ، حلم يوم بلنبي ، اشتاق يا الله عيني لغير جمالكم

يذكر أن الفنان وائل الفشني في تصريحات تلفزيونية مع الكاتب محمد العسيري ، تحدث عن المطرب الراحل محمد رشدي و قال كانت خامته أيضاً رائعة و طريقته في الإلقاء

و أضاف وائل الفشني:" كانوا ناس عمالقة وجيل قوي جدا في الغناء و لكن محمد العزبي كان شاطر من محمد رشدي في الإيقاع الغناني