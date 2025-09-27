مرسى علم تستقبل 180 رحلة أوروبية بزيادة 20% وانطلاقة واعدة لموسم شتوي سياحي قوي

يشهد قطاع السياحة في مدينة مرسى علم بجنوب البحر الأحمر انتعاشة كبيرة مع انطلاق الموسم الشتوي، حيث أعلن مطار مرسى علم الدولي عن استقبال ما يقرب من 180 رحلة دولية قادمة من مختلف المدن الأوروبية خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يمثل زيادة تقارب 20% مقارنة بالأشهر الماضية، ليعكس ذلك تصاعد جاذبية المقصد المصري داخل السوق السياحية العالمية.

تزايد التدفقات الأوروبية

تؤكد جداول التشغيل بالمطار أن الرحلات ستصل من 12 دولة أوروبية، في مقدمتها التشيك، بولندا، إيطاليا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، سويسرا، المجر، النمسا، وليتوانيا، بما يبرز اتساع قاعدة الدول المصدرة للسياحة إلى مرسى علم وتنوع الأسواق الوافدة إليها. وتشير الإحصاءات إلى أن رحلات التشيك وبولندا وإيطاليا تسجل أعلى نسب الإشغال، لتتصدر قائمة أكثر الجنسيات إقبالًا على المدينة خلال هذه الفترة.

مقومات سياحية جاذبة

المراقبون يرون أن مرسى علم تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة مميزة بفضل مقومات طبيعية فريدة، أبرزها الشواطئ البكر غير المزدحمة، مواقع الغوص العالمية، والشعاب المرجانية النادرة التي تمنح السائح تجربة بيئية استثنائية، بجانب الفرصة لدمج الرحلة البحرية بالزيارات الثقافية إلى الأقصر وأسوان القريبتين، وهو ما يثري التجربة السياحية ويجعلها أكثر تنوعًا وتميزًا عن المقاصد المنافسة.

توقعات بموسم شتوي قوي

إيهاب شكري، خبير سياحي وأحد المستثمرين في مرسى علم، أكد أن هذه الزيادة تعكس إصلاحات وجهودًا ناجحة لاستقطاب السائح الأوروبي، متوقعًا أن يشهد الموسم الشتوي نسب إشغال عالية في مختلف الفنادق والمنتجعات. وأوضح أن شركات السياحة المصرية بدأت بالفعل إعداد برامج سفر متخصصة تناسب الأسواق ذات الطلب المرتفع مثل التشيك وإيطاليا وبولندا، بما يلبي احتياجات هذه الجنسيات ويرفع من معدلات إنفاقها داخل المدينة.

تعزيز تنافسية مرسى علم عالميًا

وفي السياق ذاته، أوضح محمود العماري، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن الطفرة الحالية تمثل فرصة ذهبية لتعزيز مكانة مرسى علم على الخريطة السياحية العالمية، مشددًا على ضرورة التوسع في الرحلات المباشرة من العواصم الأوروبية وزيادة الحملات الترويجية التي تبرز تنوع المقومات السياحية للمدينة. كما أشار إلى أن الفنادق والمنتجعات استعدت لاستقبال الوفود ببرامج ترفيهية متنوعة، ومهرجانات شاطئية، وخدمات فندقية عالية الجودة تضمن تجربة مميزة للسائح وتشجعه على تكرار الزيارة.

وأكد العماري أن استمرار النمو السياحي في مرسى علم مرهون بالحفاظ على جودة الخدمات المقدمة والتوسع في الترويج لتجربة متكاملة تشمل الراحة على الشواطئ والأنشطة البحرية، إضافة إلى الرحلات الثقافية، وهو ما سيضمن ترسيخ اسم مرسى علم كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية خلال السنوات المقبلة.