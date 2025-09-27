قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب
وجه جديد .. شوبير يكشف عن مفاجأة في قائمة الخطيب لـ انتخابات الأهلي
انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه
اليوم.. أقوى رجل فى العالم يستعد لجر باخرة تزن 700 طن بأسنانه فى الغردقة
فريدة سيف النصر تستغيث بعد تعرض شقيقها لأزمة قلبية حادة
بعد زواجه من رانيا يوسف.. أحمد جمال عمل مع عادل إمام وتزوج مرتين
أسرار سورة قل هو الله أحد.. بها كلمة تنقلك من غضب الله لرضاه
3 ظواهر جوية .. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
سي إن إن: ترامب يثير الجدل مجددًا بشأن حق الجنسية الأمريكية بالولادة
10 معلومات عن رئيس كولومبيا بعد إلغاء أمريكا لتأشيرته في نيويورك
21 بندًا .. تفاصيل خطة السلام الأمريكية لإنهاء الحرب على غزة
الكنيسة القبطية تحتفل اليوم بعيد "الصليب" المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مرسى علم تستقبل 180 رحلة أوروبية بزيادة 20% وانطلاقة واعدة لموسم شتوي سياحي قوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

يشهد قطاع السياحة في مدينة مرسى علم بجنوب البحر الأحمر انتعاشة كبيرة مع انطلاق الموسم الشتوي، حيث أعلن مطار مرسى علم الدولي عن استقبال ما يقرب من 180 رحلة دولية قادمة من مختلف المدن الأوروبية خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يمثل زيادة تقارب 20% مقارنة بالأشهر الماضية، ليعكس ذلك تصاعد جاذبية المقصد المصري داخل السوق السياحية العالمية.

تزايد التدفقات الأوروبية

تؤكد جداول التشغيل بالمطار أن الرحلات ستصل من 12 دولة أوروبية، في مقدمتها التشيك، بولندا، إيطاليا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، سويسرا، المجر، النمسا، وليتوانيا، بما يبرز اتساع قاعدة الدول المصدرة للسياحة إلى مرسى علم وتنوع الأسواق الوافدة إليها. وتشير الإحصاءات إلى أن رحلات التشيك وبولندا وإيطاليا تسجل أعلى نسب الإشغال، لتتصدر قائمة أكثر الجنسيات إقبالًا على المدينة خلال هذه الفترة.

مقومات سياحية جاذبة

المراقبون يرون أن مرسى علم تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة مميزة بفضل مقومات طبيعية فريدة، أبرزها الشواطئ البكر غير المزدحمة، مواقع الغوص العالمية، والشعاب المرجانية النادرة التي تمنح السائح تجربة بيئية استثنائية، بجانب الفرصة لدمج الرحلة البحرية بالزيارات الثقافية إلى الأقصر وأسوان القريبتين، وهو ما يثري التجربة السياحية ويجعلها أكثر تنوعًا وتميزًا عن المقاصد المنافسة.

توقعات بموسم شتوي قوي

إيهاب شكري، خبير سياحي وأحد المستثمرين في مرسى علم، أكد أن هذه الزيادة تعكس إصلاحات وجهودًا ناجحة لاستقطاب السائح الأوروبي، متوقعًا أن يشهد الموسم الشتوي نسب إشغال عالية في مختلف الفنادق والمنتجعات. وأوضح أن شركات السياحة المصرية بدأت بالفعل إعداد برامج سفر متخصصة تناسب الأسواق ذات الطلب المرتفع مثل التشيك وإيطاليا وبولندا، بما يلبي احتياجات هذه الجنسيات ويرفع من معدلات إنفاقها داخل المدينة.

تعزيز تنافسية مرسى علم عالميًا

وفي السياق ذاته، أوضح محمود العماري، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن الطفرة الحالية تمثل فرصة ذهبية لتعزيز مكانة مرسى علم على الخريطة السياحية العالمية، مشددًا على ضرورة التوسع في الرحلات المباشرة من العواصم الأوروبية وزيادة الحملات الترويجية التي تبرز تنوع المقومات السياحية للمدينة. كما أشار إلى أن الفنادق والمنتجعات استعدت لاستقبال الوفود ببرامج ترفيهية متنوعة، ومهرجانات شاطئية، وخدمات فندقية عالية الجودة تضمن تجربة مميزة للسائح وتشجعه على تكرار الزيارة.

وأكد العماري أن استمرار النمو السياحي في مرسى علم مرهون بالحفاظ على جودة الخدمات المقدمة والتوسع في الترويج لتجربة متكاملة تشمل الراحة على الشواطئ والأنشطة البحرية، إضافة إلى الرحلات الثقافية، وهو ما سيضمن ترسيخ اسم مرسى علم كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية خلال السنوات المقبلة.

البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر السياحة الغردقة مدينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

فيفا

تعديلات جديدة في كأس العالم تؤثر على مصر والمنتخبات الأفريقية.. ماذا يحدث؟

نتنياهو

معجبون مستأجرون.. من صفق لنتنياهو في الأمم المتحدة؟

بالصور

مرض نادر ينتشر بسرعة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض راجع الطبيب فورًا

متلازمة هينوش شونلاين
متلازمة هينوش شونلاين
متلازمة هينوش شونلاين

مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟

مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي
نهى صالح مع تقى الجيزاوي
نهى صالح مع تقى الجيزاوي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد