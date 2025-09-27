مهرجان سلا بالمغرب يناقش قضايا المرأة من خلال السينما

قال عادل حجي، نائب رئيس جمعية أبي رقراق وعضو لجنة تنظيم المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا بالمغرب ، إن الدورة 13 من المهرجان لهذا العام تحمل طابعًا مميزًا، لما تشهده من تنوع دولي واسع في الأفلام المشاركة.

أشار عادل حجي إلى مشاركة 10 أفلام روائية طويلة من دول متعددة من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك دول لم تشارك سابقًا مثل الصين وبعض دول أمريكا اللاتينية.

وأوضح حجي، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الدورة تُعد استمرارية للدورات السابقة، لكنها تضيف الجديد من خلال التواصل مع قيم ومجتمعات مختلفة لمناقشة قضايا المرأة، وهي التيمة الرئيسية للمهرجان، سواء من خلال الأسرة أو علاقة المرأة بالرجل، ودورها الفعّال في المجتمع.

وفيما يتعلق باختيار الأفلام وصانعات السينما، أشار إلى أن الأمر ليس سهلاً، نظرًا لقلة الأعمال التي تتناول قضايا المرأة، كما أن بعض المنتجين يفضلون المشاركة في مهرجانات عالمية مثل «كان» و«البندقية»، أو عربية مثل مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان أسوان لأفلام المرأة، لافتا إلى أن الدورة الحالية تضم فيلمًا مغربيًا بعنوان «طحالب مرة» للمخرج إدريس سريكا، والذي يُعرض ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.