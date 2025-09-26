أمل عمار: المرأة السيناوية حصن التراث وقاطرة التنمية نحو مصر 2030

​أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال زيارتها لمحافظة جنوب سيناء، أن المرأة السيناوية ليست مجرد حافظة للهوية، بل هي شريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الدولة ضمن رؤية مصر 2030.

وتجلت هذه الزيارة في دعم متكامل يركز على تمكين الحرفيات وتعزيز ريادة الأعمال للجيل الجديد. والتقت رئيسة المجلس سيدات وادي منحر الناقة، حيث أشادت بإبداعهن وصمودهن في صناعة منتجات تحافظ على الأصالة السيناوية، مؤكدة التزام المجلس بتقديم برامج تدريبية متطورة لتنمية مهاراتهن الحرفية وتحسين سُبل تسويق المنتجات التراثية، وهو ما يصب مباشرة في تحسين أوضاعهن المعيشية.

وخلال تفقدها للورش الحرفية في مدينة طور سيناء، شددت عمار على أهمية تدريب السيدات على إقامة مشروعاتهن الخاصة كأداة رئيسية للتمكين الاقتصادي المستدام. كما نقلت الزيارة تركيزها إلى المستقبل، بمشاركتها في لقاء "تمكين رائدات الأعمال في مدارس التعليم الفني" بمدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، في تعاون مثمر مع مؤسسة شباب القادة والمحافظة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات العملية هي جوهر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

ووجهت رسالة تحفيزية للطالبات، مؤكدة أن نجاحهن يعتمد على عزيمتهن، وهن بحق "أمل مصر وصانعات مستقبلها".

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على قدرة فتيات المحافظة على المشاركة الفاعلة، مشيراً إلى أن برنامج "هي تقود" يعزز دورهن كشريكات لا غنى عنهن في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الزيارة، جددت رئيسة المجلس القومي للمرأة التأكيد على التعاون الوثيق والمستمر مع المحافظة لدعم المرأة، واختتمت جولتها بتفقد المعالم الأثرية والسياحية البارزة بالمحافظة، بما فيها جبل وعين حمام موسى الكبريتية.