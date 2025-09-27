قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيمن منصور: الزمالك لديه عناصر مهارية ستصنع الفارق في القمة
الأهلى يفرض نظاما صارما على اللاعبين قبل مباراة الزمالك.. ماذا يحدث؟
من هم المصورون؟.. أشد الناس عذابًا يوم القيامة
بلال: محاولات لصرف مستحقات لاعبي الزمالك.. وهذه نصيحتي لمسئولي النادي
عمرو أديب عن المخيم المصري السادس في غزة : بلدي تعمل في صمت
هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة
جامعة الجلالة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لعام 2025
قصة حقيقية.. تفاصيل مسلسل ورد وشوكولاتة لـ محمد فراج وزينة قبل عرضه
أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد
روسيا تتهم أمريكا بتعطيل دخول معاهدة حظر التجارب النووية حيز التنفيذ
ديانا هشام تكشف حقيقة اختفاء دبلة خطوبتها و شائعة الانفصال
غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
برلمان

تنظيم تشغيل النساء وتوفير أنظمة عمل مرنة بالقانون الجديد

قانون العمل
قانون العمل
محمد الشعراوي

في إطار حرص الدولة على تعزيز دور المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل أكثر إنصافًا وتوازنًا، جاءت تعديلات قانون العمل لتضع ضوابط واضحة تكفل للمرأة حقوقها أثناء الزواج أو الحمل أو رعاية الأطفال، مع منحها تسهيلات خاصة في حالات الإعاقة، وضمان توفير خدمات حضانة لأبناء العاملات.

وألزم قانون العمل أصحاب الأعمال بوضع ضوابط تشغيل النساء بشكل واضح وشفاف، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.

أوجبت المادة (59) على صاحب العمل، عند تشغيل عاملة أو أكثر، تعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل، على أن يتضمن هذا النظام قواعد وساعات العمل المرن أو العمل عن بُعد، خاصة للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة.

كما نصت المادة (60) على التزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانة قائمة لرعاية أبناء العاملات، مع إمكانية اشتراك المنشآت الصغيرة في منطقة واحدة في تنفيذ هذا الالتزام، أو بديلًا عن ذلك تحمّل صاحب العمل تكاليف رعاية الأطفال بدور الحضانة، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية.

وفي سياق متصل، منحت المادة (58) الحق للعاملة في إنهاء عقد العمل في حالات الزواج أو الحمل أو الإنجاب، بشرط إخطار صاحب العمل كتابيًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو الوضع، مع ضمان عدم الإضرار بحقوقها المقررة في القانون وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

