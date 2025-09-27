قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في اليوم العالمي للسياحة.. حجوزات جديدة من دول أوربا للموسم الشتوي بشرم الشيخ
خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة
الدوري المصري .. حرس الحدود يتقدم على زد 1-0 فى الشوط الأول
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
مقرر أممي سابق: اعتراف قوى كبرى بفلسطين يضع إسرائيل تحت ضغط دولي غير مسبوق

محمد البدوي

أكد مايكل لينك، المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان، أن الاعتراف الأخير بدولة فلسطين من جانب عدد من الدول الغربية الكبرى يمثل تطورًا جوهريًا في مسار القضية الفلسطينية، حيث أعلنت فرنسا وبريطانيا وكندا وهي ثلاث دول من مجموعة السبع، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين لتنضم بذلك إلى روسيا والصين، وبذلك يصبح أربعة من الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن مؤيدين لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

أوضح لينك، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضية كشف حجم العزلة التي تعيشها إسرائيل، حيث غادر عدد كبير من ممثلي الدول القاعة احتجاجًا على سياساته ليجد نفسه يخاطب مقاعد فارغة، منتقدًا تجاهل نتنياهو الكامل لمصير ملايين الفلسطينيين، ولم يتضمن حديثه سوى معارضة شديدة لقيام الدولة الفلسطينية دون أي رؤية للحل.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تشهد زخمًا دوليًا متصاعدًا لصالح الفلسطينيين، وهو ما يمكن ترجمته إلى خطوات عملية مثل تعليق بيع الأسلحة أو إيقاف اتفاقات تجارية مع إسرائيل، بما يزيد من كلفة استمرارها في الاحتلال وارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن الاعتراف الدولي ليس نهاية الطريق بل بدايته، وأن المطلوب هو تحويل هذا الزخم إلى ضغوط فعلية تفرض على إسرائيل والولايات المتحدة احترام الحقوق الفلسطينية المشروعة.

حقوق الإنسان فلسطين القضية الفلسطينية مجموعة السبع دولة فلسطين روسيا مجلس الأمن

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

جثة

فيشة الغسالة كلمة السر.. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في أسيوط

السياحة في مصر

يوم السياحة العالمي ..خبراء :فرصة لإلقاء الضوء على قضايا القطاع

مركز ومعمل الدكتور جودة

الصحة: إعادة إغلاق مركز ومعمل الدكتور جودة محمد عواد بمحافظة القاهرة

الأكياس العقدية.. نتوءات حميدة تظهر حول المفاصل وقد تتطلب التدخل الطبي

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

