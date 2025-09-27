ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، اليوم /السبت/ ، مع نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين على هامش فعاليات الأسبوع رفيع المستوى في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية ، في بيان لها ، :" أن الجانبين تناولا الوضع الراهن للعلاقات الثنائية وآفاق تطورها في ضوء الوضع الدولي والإقليمي، كما بحثا سبل تعزيز العلاقات بين روسيا ومنظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)".
وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره السنغافوري آفاق التعاون الثنائي
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، اليوم /السبت/ ، مع نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين على هامش فعاليات الأسبوع رفيع المستوى في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.