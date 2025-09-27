وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره السنغافوري آفاق التعاون الثنائي

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، اليوم /السبت/ ، مع نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين على هامش فعاليات الأسبوع رفيع المستوى في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية ، في بيان لها ، :" أن الجانبين تناولا الوضع الراهن للعلاقات الثنائية وآفاق تطورها في ضوء الوضع الدولي والإقليمي، كما بحثا سبل تعزيز العلاقات بين روسيا ومنظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)".

