رئيس الوزراء الصومالي يستقبل وفد جامعة الدول العربية لبحث دعم المناهج التعليمية وتعزيز التعاون المشترك

استقبل رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم السبت، وفدًا رفيع المستوى من جامعة الدول العربية وصل إلى مقديشو لتنفيذ مشروع استراتيجي لدعم المناهج التعليمية في الصومال وتطوير اللغة العربية.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية - أعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن شكره وتقديره لجامعة الدول العربية على دعمها المستمر في مجالات التعليم والدبلوماسية وبناء مؤسسات الدولة، إضافة إلى إسهامها في تخفيف أعباء الديون وتعزيز الاقتصاد الوطني.

من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد العربي، وعلى رأسهم مدير إدارة السودان والقرن الأفريقي بجامعة الدول العربية، زيد الصبان، بالجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية والتقدم المحرز في مسيرة التنمية، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتكاملية.

