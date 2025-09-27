تعرف على تشكيل المصري وبتروجت بالدوري

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي عن تشكيل فريقه لمواجهة بتروجت في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري .

وجاء تشكيل المصري كالتالي:-

حراسة المرمي : عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي

خط الوسط: محمد مخلوف، بونور موجيشا، أحمد علي عامر، محمود حمادة، أحمد القرموطي

الهجوم: صلاح محسن

بينما أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت عن تشكيل فريقه لمواجهة المصري والذي جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع : توفيق محمد وأحمد بحبح وهادي رياض ومحمود شديد

خط الوسط : محمد علي عثمان وأدهم حامد وأمادو با

خط الهجوم: مصطفى البدري وسيكو سونكو ومصطفى جابر الجمل.