محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع مصرف الحصة بطوخ

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، بجولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير ورصف شارع مصرف الحصة بمدينة طوخ، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ ودفع وتيرة العمل ضمن خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


ورافق المحافظ في الجولة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق، والمهندس وائل جمعة رئيس مدينة طوخ.


وشملت الجولة متابعة الأعمال الجارية بالمشروع، حيث تم الانتهاء من إنشاء السياج الخرساني على جانبي الشارع بطول 1000 متر يمتد من الإدارة التعليمية حتى شارع الطب البيطري، إلى جانب الانتهاء من وضع طبقة السن بطول 320 مترًا، فضلًا عن تنفيذ ربطة إسفلتية بطول 300 متر. 

كما يجري العمل على تجهيز أحواض الزراعة بالجزيرة الوسطى لتحسين المظهر الحضاري ومنع أي إشغالات.


وخلال الجولة، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، مشيرًا إلى أن تطوير شبكة الطرق يساهم في تسهيل الحركة المرورية وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية، مؤكدًا على المتابعة اليومية لمراحل التنفيذ لضمان جودة الأعمال وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

القليوبية جولة طوخ

