الدنمارك: رصد طائرات مسيّرة مجهولة قرب مواقع عسكرية صباح اليوم

أعلنت القوات المسلحة الدنماركية ، اليوم السبت ، أنه تم رصد طائرات مسيّرة في عدة مواقع تابعة لها خلال الليل.

وأوضحت القوات المسلحة الدنماركية ، في بيان ، : "يمكن للقوات المسلحة أن تؤكد أنه تم رصد طائرات مسيّرة في عدد من المواقع العسكرية الليلة الماضية، وقد جرى نشر عدة موارد للتعامل مع الموقف، دون تقديم مزيد من التفاصيل".

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من حوادث مماثلة هذا الأسبوع، شملت اقتراب طائرات مسيّرة غير معرفة من مطارات دنماركية وبنى تحتية حيوية، الأمر الذي أثار مخاوف أمنية متزايدة في البلاد.

