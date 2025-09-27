قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ جائزة في هذه الحالات
بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها
لافروف يعقد أكثر من 35 اجتماعا خلال ثلاثة أيام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أ ش أ

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي يترأس وفد بلاده إلى الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقد أكثر من 35 اجتماعا وفعالية خلال ثلاثة أيام فقط ضمن الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات المنظمة الدولية.
وأشارت زاخاروفا، بحسب ما نقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم /السبت/، إلى أن هذا الزخم الدبلوماسي يتوج اليوم بخطاب لافروف أمام المناقشة العامة للجمعية العامة، يعقبه مؤتمر صحفي لتقييم حصيلة مشاركته واستعراض أبرز الملفات التي تناولها مع نظرائه.
تأتي اجتماعات لافروف في ظل بيئة جيوسياسية معقدة يطغى عليها تصاعد التوتر بين روسيا والدول الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا. وتشكل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منصة مركزية للدبلوماسية متعددة الأطراف، حيث يسعى المسؤولون الروس عبرها إلى التواصل مع شركاء من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، فضلا عن تقديم رؤيتهم حول النظام الدولي ومفهوم "تعددية الأقطاب" في مواجهة ما تصفه موسكو بـ"الهيمنة الغربية".
 

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

أحمد سالم عن ظهور باسم يوسف معه: دخل في مناظرات مع ناشطين بنفس لغتهم بطريقته الساخرة

لميس الحديدي عن تظاهر عدد من السوريين: محاولة لتشتيت الفكرة عن الوضع الداخلي

لميس الحديدي توجه الشكر للملحن عزيز الشافعي في أولى حلقات “الصورة”

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير

يسبب الضعف الجنسي والتعب الشديد.. مرض خطير تكشفه هذه العلامات

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

الشروط وطريقة التقديم .. العمل تُعلن عن وظائف خالية للفتيات

سبب صـ.ادم وراء وفاته.. تفاصيل جديدة عن واقعة عريس أسوان

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

