لافروف يعقد أكثر من 35 اجتماعا خلال ثلاثة أيام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي يترأس وفد بلاده إلى الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقد أكثر من 35 اجتماعا وفعالية خلال ثلاثة أيام فقط ضمن الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات المنظمة الدولية.

وأشارت زاخاروفا، بحسب ما نقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم /السبت/، إلى أن هذا الزخم الدبلوماسي يتوج اليوم بخطاب لافروف أمام المناقشة العامة للجمعية العامة، يعقبه مؤتمر صحفي لتقييم حصيلة مشاركته واستعراض أبرز الملفات التي تناولها مع نظرائه.

تأتي اجتماعات لافروف في ظل بيئة جيوسياسية معقدة يطغى عليها تصاعد التوتر بين روسيا والدول الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا. وتشكل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منصة مركزية للدبلوماسية متعددة الأطراف، حيث يسعى المسؤولون الروس عبرها إلى التواصل مع شركاء من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، فضلا عن تقديم رؤيتهم حول النظام الدولي ومفهوم "تعددية الأقطاب" في مواجهة ما تصفه موسكو بـ"الهيمنة الغربية".

