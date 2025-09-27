أحمد حجازي يقود نيوم للفوز على الرياض (3-2) في الدوري السعودي للمحترفين

قاد أحمد حجازي فريقه نيوم للفوز على الرياض بثلاثة أهداف لهدفين خلال المواجهة التي جرت بينهما اليوم /السبت/ على ملعب "إس إتش جي أرينا" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه سجل لفريق نيوم أولًا اللاعب رودريجيز في الدقيقة الثانية، وعادل الرياض النتيجة عند الدقيقة (19) عن طريق لاعبه خليل العبسي، وعاد نيوم للتقدم مجددًا عند الدقيقة (28) بهدف لأحمد حجازي، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول تمكن الرياض من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب دوكوري بالخطأ في مرماه، وعند الدقيقة (54) تمكن اللاعب لاكازيت من تسجيل الهدف الثالث.



وأشارت إلى أنه بهذه النتيجة وصل فريق نيوم إلى النقطة التاسعة في المركز الثالث، فيما بقى فريق الرياض عند 3 نقاط محتلًا بها المركز الـ 13.

