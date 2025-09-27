القائم بأعمال وزير البيئة: لا تهاون مع الصيد الجائر بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن نجاح وزارة البيئة من خلال الدوريات البحرية اليومية التابعة لمحميات البحر الأحمر في رصد وضبط عدد من مراكب الصيد المخالفة التي تجاوزت نطاقات الصيد المصرح بها وقامت بالصيد في مناطق غير مسموح بها وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة -في بيان مساء اليوم السبت- إن إدارة محمية الجزر الشمالية نفذت اليوم دورية بحرية ناجحة أسفرت عن ضبط عدد من مراكب الصيد المخالفة داخل النطاق البحري المفتوح للمحمية، حيث تبين أن جميعها قادمة من ميناء الطور.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المراكب بالتنسيق بين جهاز شئون البيئة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وشددت على ضرورة التزام مراكب الصيد بالمناطق المصرح بها طبقاً لحرف الصيد المرخصة، وعدم ممارسة أي أنشطة صيد مخالفة داخل نطاق المحميات الطبيعية أو في المناطق ذات الحساسية البيئية، ولفتت إلى أن الوزارة تواصل جهودها في تنظيم الأنشطة البحرية لتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بالبحر الأحمر وضمان استدامتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت عوض أن التعدي على الموارد البحرية بالصيد الجائر أو غير المرخص لا يهدد التنوع البيولوجي فقط، بل ينعكس أيضاً على سبل عيش المجتمعات المحلية التي تعتمد على الصيد والسياحة البيئية، وأكدت أن حماية الثروات البحرية مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب المراكب والصيادين للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

