تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة
9 طرق مذهلة لإيقاف نزلات البرد في بدايتها
ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا
حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم.. العقوبات الدولية على إيران تعود الليلة
مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ
جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس
برعاية وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد.. إطلاق منتدى "اليافعين" بمشاركة 146 موهبة مصرية
نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين
في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز 2ـ2 بالدوري الفرنسي
منذ 2018.. رئيس شعبة الأدوية: مصانع مصرية تنتج المكملات الغذائية بجودة عالية
مصر تعرض رؤيتها وإنجازاتها في مكافحة سرطان الثدي أمام الأمم المتحدة
القائم بأعمال وزير البيئة: لا تهاون مع الصيد الجائر بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن نجاح وزارة البيئة من خلال الدوريات البحرية اليومية التابعة لمحميات البحر الأحمر في رصد وضبط عدد من مراكب الصيد المخالفة التي تجاوزت نطاقات الصيد المصرح بها وقامت بالصيد في مناطق غير مسموح بها وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة -في بيان مساء اليوم السبت- إن إدارة محمية الجزر الشمالية نفذت اليوم دورية بحرية ناجحة أسفرت عن ضبط عدد من مراكب الصيد المخالفة داخل النطاق البحري المفتوح للمحمية، حيث تبين أن جميعها قادمة من ميناء الطور.
وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المراكب بالتنسيق بين جهاز شئون البيئة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وشددت على ضرورة التزام مراكب الصيد بالمناطق المصرح بها طبقاً لحرف الصيد المرخصة، وعدم ممارسة أي أنشطة صيد مخالفة داخل نطاق المحميات الطبيعية أو في المناطق ذات الحساسية البيئية، ولفتت إلى أن الوزارة تواصل جهودها في تنظيم الأنشطة البحرية لتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بالبحر الأحمر وضمان استدامتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت عوض أن التعدي على الموارد البحرية بالصيد الجائر أو غير المرخص لا يهدد التنوع البيولوجي فقط، بل ينعكس أيضاً على سبل عيش المجتمعات المحلية التي تعتمد على الصيد والسياحة البيئية، وأكدت أن حماية الثروات البحرية مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب المراكب والصيادين للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
 

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ميلك شيك الأناناس

منعش ومفيد.. طريقة تحضير ميلك شيك الأناناس

القولون

أرخص عشبة لعلاج آلام القولون واحتقان الأنف وألم الصدر

غسالة

إعدام خادمة فلبينية بعد إدانتها بقتل رضيع داخل غسالة ملابس

بالصور

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة .. اكتشف فوائد الكينوا

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

