مكتبة الإسكندرية تستضيف اللقاء الثالث لذوي الهمم

تنظم اللجنة المركزية لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المنتزه، بالتعاون مع مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، وبإشراف نيافة الحبر الجليل الأنبا بافلي، اللقاء الثالث لذوي الهمم تحت شعار «لسه إنسان»، وذلك يوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 5 مساءً، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية – القاعة الكبرى.

يتضمن البرنامج فقرات متنوعة تشمل عروضًا كشفية، وأوبريت فني، وبانتومايم، واسكتش بعنوان «بطل أنا»، إضافة إلى عرض فيلم قصير يحمل اسم «رفيق بدون نبض».

كما يشهد اليوم تكريمات لعدد من الخدام المشاركين في خدمة ذوي الإعاقة تقديرًا لمشاركتهم في كورس المشورة، الذي نظمته اللجنة المركزية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المنتزه بالتعاون مع مركز تي آجيا صوفيا، خلال الفترة من 18 يونيو إلى 17 سبتمبر 2025، بالمركز القبطي بكنيسة مارمينا المندرة.

ويشمل الحفل أيضًا تكريم أولياء أمور ذوي الهمم الذين شاركوا في دورة الصحة النفسية للأسرة، التي أقيمت يوم 19 يونيو 2025 بكنيسة العذراء والبابا كيرلس بالذوايدة، وكذلك تكريم مجموعة من الأبناء المميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات متعددة. كما يتم تكريم الخدام المشاركين في دورة مقدمة في الفن القبطي التي نظمها مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع اللجنة المركزية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمركز إيمي للتعليم المستمر بالكنيسة المرقسية.

وعلى هامش اللقاء، يُقام معرض خاص لعرض منتجات من صنع أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف دعم مواهبهم وإبراز قدراتهم الإبداعية.

ويحضر الحفل لفيف من الأحبار الأجلاء، بينهم نيافة الأنبا بافلي، الأنبا هيرمينا، الأنبا مينا، والقمص إبرام إميل، وكيل قداسة البابا تواضروس،إلى جانب عدد من الآباء الكهنة المسؤولين عن خدمة ذوي الهمم، وبمشاركة وزراء وشخصيات عامة بارزة، وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وقادة من القوات المسلحة، في مشهد يعكس روح الوحدة الوطنية ودعم الدولة المصرية لهذه الفئة الغالية من المجتمع.