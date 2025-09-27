قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لميس الحديدي: المحليات كابوس في رؤوس الناس
نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين
جمارك مطار الإسكندرية تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية
المصري: ندرس الانسحاب من الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية
لاعبة الشطرنج: عمري مفكرت أغير الاتحاد المصري أو أمثل دولة ثانية
وزير الخارجية: لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تعشه دول المنطقة.. وأحمد موسى: هنحارب أول ما يكون في اعتداء علينا| أخبار التوك شو
جامعة الأزهر تعيد فتح باب تعديل الترشيح وتسجيل رغبات الطلاب
عمرو أديب: أشرف مروان حافظ على أرواح آلاف الجنود المصريين بخداع الإسرائيليين
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
محافظات

مكتبة الإسكندرية تستضيف اللقاء الثالث لذوي الهمم

أحمد بسيوني

 تنظم اللجنة المركزية لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المنتزه، بالتعاون مع مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، وبإشراف نيافة الحبر الجليل الأنبا بافلي، اللقاء الثالث لذوي الهمم تحت شعار «لسه إنسان»، وذلك يوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 5 مساءً، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية – القاعة الكبرى.

يتضمن البرنامج فقرات متنوعة تشمل عروضًا كشفية، وأوبريت فني، وبانتومايم، واسكتش بعنوان «بطل أنا»، إضافة إلى عرض فيلم قصير يحمل اسم «رفيق بدون نبض».

كما يشهد اليوم تكريمات لعدد من الخدام المشاركين في خدمة ذوي الإعاقة تقديرًا لمشاركتهم في كورس المشورة، الذي نظمته اللجنة المركزية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المنتزه بالتعاون مع مركز تي آجيا صوفيا، خلال الفترة من 18 يونيو إلى 17 سبتمبر 2025، بالمركز القبطي بكنيسة مارمينا المندرة.

ويشمل الحفل أيضًا تكريم أولياء أمور ذوي الهمم الذين شاركوا في دورة الصحة النفسية للأسرة، التي أقيمت يوم 19 يونيو 2025 بكنيسة العذراء والبابا كيرلس بالذوايدة، وكذلك تكريم مجموعة من الأبناء المميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات متعددة. كما يتم تكريم الخدام المشاركين في دورة مقدمة في الفن القبطي التي نظمها مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع اللجنة المركزية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمركز إيمي للتعليم المستمر بالكنيسة المرقسية.

وعلى هامش اللقاء، يُقام معرض خاص لعرض منتجات من صنع أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف دعم مواهبهم وإبراز قدراتهم الإبداعية.

ويحضر الحفل لفيف من الأحبار الأجلاء، بينهم نيافة الأنبا بافلي، الأنبا هيرمينا، الأنبا مينا، والقمص إبرام إميل، وكيل قداسة البابا تواضروس،إلى جانب عدد من الآباء الكهنة المسؤولين عن خدمة ذوي الهمم، وبمشاركة وزراء وشخصيات عامة بارزة، وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وقادة من القوات المسلحة، في مشهد يعكس روح الوحدة الوطنية ودعم الدولة المصرية لهذه الفئة الغالية من المجتمع.

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

أتلتيكو مدريد يسجل خمسة أهداف في شباك الريال للمرة الأولى منذ 75 عامًا

الشارقة الإماراتي يرد على شائعات غياب قائد فريق شاهين عبدالرحمن

بيراميدز يواصل انتصاراته في الدوري بالفوز على طلائع الجيش 4-0

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير

يسبب الضعف الجنسي والتعب الشديد.. مرض خطير تكشفه هذه العلامات

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

الشروط وطريقة التقديم .. العمل تُعلن عن وظائف خالية للفتيات

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

