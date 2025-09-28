خالد جلال: حلقتي في «عايزة أتجوز» تريند .. والجمهور حافظ المشاهد |فيديو

تحدّث المخرج خالد جلال عن تعلق الجمهور حتى الآن بدوره في مسلسل عايزة أتجوز بطولة الفنانة هند صبري، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2010، وما زال يحظى بإعجاب الجمهور حتى أصبح "تريند".

وقال المخرج خالد جلال في لقاء لموقع "صدى البلد": "بفرح لما بشوف حلقتي في عايزة أتجوز وبلاقي الناس حافظة المشاهد وبتقول الكلام اللي بقي شعار، زي كلمة (دكتورة بـ 500 جنيه في المانس)، الجمهور شايف إن الحلقة دي مميزة".

وأضاف خالد جلال: "مش بفكر في التمثيل، مشاركتي في مسلسل عايزة أتجوز كانت علشان أشتغل مع أصدقائي".

يُذكر أن حواديت هو عرض تخرج الدفعة الثالثة "دفعة علي فايز" من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، من صياغة وإخراج خالد جلال، وإنتاج مركز الإبداع الفني.

وأشار أبطال مسرحية حواديت إلى الطريقة التي صنعوا بها تجربتهم المميزة من خلال الارتجال وصياغة المشاهد تحت إشراف خالد جلال.

كما تحدث جلال عن تجربة مسرحية قهوة سادة التي أحدثت ضجة كبيرة في الشارع المصري، وعن الأسماء البارزة التي حضرت العرض من نجوم المجتمع والفن وكذلك القادة السياسيين في مصر والعالم العربي.



