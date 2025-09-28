قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ تنفيذ قرار مصادرة العجول والماشية الهائمة في الشوارع
وزير التعليم يتدخل لحل ازمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانه على خسارته
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
مصرع 6 عناصر إجرامية متورطين فى 126 جريمة سرقة وقتل بقنا
ضبط عدد من القضايا إتجار في العملات الأجنبية بـ 4 ملايين جنيه
محافظات

رئيس مدينة الغردقة يتابع مشروعات التطوير ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي

ابراهيم جادالله

انطلق اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، في جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بالمدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع والحرص على الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال استكمال رصف الطرق في منطقة مبارك 7، إلى جانب تركيب بلاطات الأنترلوك بمنطقة الزراعة، وتركيب البردورات في كل من منطقتي ذهبية والمدارس، وهي مشروعات تندرج ضمن الخطة الاستثمارية لمدينة الغردقة خلال العام الجاري.

وأكد اللواء ياسر حماية أن هذه المتابعات الميدانية تهدف إلى الوقوف على معدلات الإنجاز أولاً بأول وضمان تنفيذ المشروعات وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة، بما يعزز من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة وضعتها محافظة البحر الأحمر، تهدف إلى متابعة كافة المشروعات الخدمية والتنموية بشكل دوري، لتحسين مستوى البنية التحتية، وتطوير المرافق العامة، والارتقاء بمستوى المعيشة داخل مدينة الغردقة التي تشهد نمواً متزايداً في نشاطها السياحي والعمراني.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر اخبار البحر الاحمر

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يماطل وسيطلب تعديل مبادرة ترامب لإنهاء حرب غزة

وزير الخارجية يلتقي أعضاء الوفد الدائم والقنصلية العامة في نيويورك

وزير الخارجية يلتقي أعضاء الوفد الدائم والقنصلية العامة في نيويورك

الكنيست الإسرائيلي يناقش اليوم مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

