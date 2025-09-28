رئيس مدينة الغردقة يتابع مشروعات التطوير ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي

انطلق اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، في جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بالمدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع والحرص على الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال استكمال رصف الطرق في منطقة مبارك 7، إلى جانب تركيب بلاطات الأنترلوك بمنطقة الزراعة، وتركيب البردورات في كل من منطقتي ذهبية والمدارس، وهي مشروعات تندرج ضمن الخطة الاستثمارية لمدينة الغردقة خلال العام الجاري.

وأكد اللواء ياسر حماية أن هذه المتابعات الميدانية تهدف إلى الوقوف على معدلات الإنجاز أولاً بأول وضمان تنفيذ المشروعات وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة، بما يعزز من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة وضعتها محافظة البحر الأحمر، تهدف إلى متابعة كافة المشروعات الخدمية والتنموية بشكل دوري، لتحسين مستوى البنية التحتية، وتطوير المرافق العامة، والارتقاء بمستوى المعيشة داخل مدينة الغردقة التي تشهد نمواً متزايداً في نشاطها السياحي والعمراني.