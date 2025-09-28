قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل حبس المتهم بادعائه اختطاف صديقه من كافيه في القاهرة
قبل عرض بالإسكندرية السينمائي| فداء الشندويلي يكشف فكرة فيلم المنبر.. خاص
وزير الري يتابع موقف جاهزية منشآت الحماية لاستقبال موسم السيول والأمطار الغزيرة
عمل في بناء السفن ومشروعه خسر.. قصة زيجات أحمد رمزي واعتزال السينما
شوبير يكشف آخر استعدادات الزمالك للقمة: دونجا وربيع جاهزان للمشاركة
هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟.. الإفتاء تجيب
كيفية الحصول على رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة
نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما ضخما على أوكرانيا استمر لأكثر من 12 ساعة
حسام هيبة: قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية
بعد إلغاء تأشيرته.. رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي
تعاون مصري روسي لتعزيز الصناعات الطبية وتوسيع التصدير لإفريقيا.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمشاركة 7دول عربية.. انطلاق ورشة عمل الأمن السيبراني والأمان النووي

ورشة عمل عن الأمن السيبراني والأمان النووي
ورشة عمل عن الأمن السيبراني والأمان النووي
وفاء نور الدين


تنظم هيئة الطاقة الذرية صباح اليوم ورشة عمل بعنوان «الأمن السيبراني والأمان النووي» بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، وتستمر فعاليات الورشة على مدار الأسبوع.


تهدف ورشة العمل إلى تعزيز قدرات المنشآت النووية في إدارة مخاطر السلسلة الرقمية وحماية الأصول الحيوية، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء المحليين والإقليميين،  حيث تأتي هذه الورشة في إطار جهود متواصلة لتعزيز جاهزية المنشآت الوطنية أمام التهديدات الرقمية المتطورة، وتأهيل كوادر قادرة على ضمان تكامل الأمان النووي مع الحلول الواقعية للأمن السيبراني بصورة متواكبة ومستدامة.


وتتناول فعاليات الورشة سلسلة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية والتي تشمل مواضيع من أهمها توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التهديدات السيبرانية، تهديدات أنظمة التحكم في المفاعلات، إدارة مخاطر سلاسل التوريد السيبراني، توظيف الذكاء الاصطناعي في معالجة المخاطر للاستجابة الحوادث السيبرانية بالإضافة إلى منهجيات تقييم مخاطر الأمن السيبراني الخاصة بالمنشآت النووية.


و أكد  الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية في كلمته الافتتاحية أن الأمن النووي اليوم لم يعد قاصراً على الحماية الفيزيائية فقط، بل امتد ليشمل الأمن السيبراني الذي يمثل خطاً دفاعياً أساسياً يجب أن نضمن به أنظمة التحكم الرقمية في منشآتنا لتكون محمية ومُدارة وفق أعلى المعايير الدولية لضمان سلامة الشعب والبيئة مضيفاً أن مثل هذه الورش تلعب دوراً حيوياً لبناء قدرات وطنية وعربية قادرة على مواجهة التهديدات المتسارعة.


ومن جانبه، أعرب  الدكتور إبراهيم ضو مصباح ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية عن تقديره لأهمية التعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية قائلاً: «إن تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال الأمن السيبراني النووي يعزز من قدراتنا الجماعية على رصد التهديدات والتعامل معها بشكل منسق، والورشة توفر منصة مثالية لتوحيد الرؤى وتبادل أفضل الممارسات، كما أن العمل المشترك يسرع من اعتماد سياسات وإجراءات فعّالة لحماية المنشآت النووية".


وأشارت الأستاذ الدكتور ماجي محمد قنديل، المنسق المحلي لورشة العمل، إلى أنه قد تم تصميم البرنامج الخاص بالورشة بحيث يجمع بين النظرية والتطبيق، مؤكدة أن الورشة توفر تجربة تعليمية متكاملة من محاضرات عن إدارة المخاطر الرقمية، جلسات حول الأصول الرقمية وتصنيفها، تمارين عملية على تحديد الثغرات والاستجابة للحوادث، حيث أننا نهدف إلى تأهيل كوادر قادرة على تقييم الأولويات وتطبيق حلول واقعية داخل المنشآت، ونسعى أيضاً إلى إعداد ملخص وتوصيات عملية لتُستخدم كخارطة طريق للمتابعة على مستوى المؤسسات الوطنية.


يشارك في ورشة العمل 16 متدرباً من 7 دول عربية وهي مصر وليبيا واليمن والعراق والأردن والبحرين وسوريا.

هيئة الطاقة الذرية الأمان النووي الأمن السيبراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

ترشيحاتنا

مهاجمين الاهلي

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مهاجم الأهلي في مباراة القمة

منتخب الشباب

بعد خسارة اليابان.. موعد مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا بمونديال الشباب

بتروجت

راحة 48 ساعة في بتروجت عقب الفوز على المصري

بالصور

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد