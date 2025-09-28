قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة
وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"
تصاعد الحرب في غزة.. مصر تواصل دورها السياسي والإغاثي دعماً للشعب الفلسطيني
وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تحويل خطط التكيف المناخي إلى مشروعات واقعية تخدم المواطن
الرئيس السيسي يؤكد محورية دور بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في دعم دول القارة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.. ويؤكد ضرورة تعزيز التجارة ودعم التصنيع القاري
انفراجة في أزمة شروق وفا بعد تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة
4700 قطعة جديدة..بيان هام من الإسكان بشأن طرح أراض ضمن مبادرة بيت الوطن
خلال زيارته للغربية|وزير التعليم يتحدث مع المعلمين عن البكالوريا وتحديات المنظومة
دفعات جديدة من المساعدات تغادر الأراضي المصرية إلى غزة
ماذا تفعل عن حدوث أمر يسرك؟.. اتبع هذه السنة النبوية عند الشعور بالفرح
محافظات

تنظيم معارض للحرف اليدوية احتفالاً باليوم العالمى للسياحة بمدن إدفو وكوم أمبو

محمد عبد الفتاح

تواصل محافظة أسوان فعالياتها المميزة ضمن أسبوع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بالمناطق الأثرية والمزارات السياحية داخل مختلف المراكز والمدن .

فقد شهد كورنيش النيل بمدينة إدفو إقامة معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل ، بمشاركة واسعة من السيدات الحرفيات اللاتى قدمن مجموعة متنوعة من المنتجات البيئية والمشغولات التراثية التى لاقت إعجاب الزائرين .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الهادفة إلى تعزيز دور المرأة الأسوانية ودعم الحرف اليدوية والمشغولات البيئية التي تعكس التراث العريق لزهرة الجنوب.

وفى السياق ذاته نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين معرض للحرف اليدوية والمنتجات البيئية بمنطقة معبد كوم أمبو ، والذى جذب إهتمام من الأفواج السياحية التى توافدت لزيارة المعبد التاريخى مما أتاح فرصة متميزة للتسويق والترويج للمنتجات المحلية .

أيادى مصر

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تنظيم مثل هذه المعارض يأتى فى إطار النهج الذى تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة وفتح آفاق جديدة أمامها للمشاركة الفاعلة فى الحياة الإقتصادية والاجتماعية .

ولفت المحافظ بأن الحرف اليدوية تمثل أحد روافد الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية لأسوان ، فضلاً عن كونها مصدر دخل حقيقى للعديد من الأسر ، ولذا فإن تنظيم هذه المعارض يمثل نافذة تسويقية مهمة للمنتجات الأسوانية الأصيلة حيث توفر منصة للتواصل المباشر بين الحرفيات والجمهور بما يساهم فى توسيع قاعدة التسويق وزيادة حجم المبيعات ، خاصة فى ظل إقبال الزوار والسائحين على إقتناء المشغولات اليدوية لكونها تجسد عراقة الفن الأسوانى الأصيل .

فيما استكملت أجهزة المحافظة فعالياتها الإحتفالية باليوم العالمى للسياحة بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حيث شهدت الميادين والأسواق سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية المتميزة التى نالت إعجاب المواطنين والأفواج السياحية الوافدة بمتابعة من نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

سعر الدولار

أعلي سعر دولار اليوم 28-9-2025

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

دينا فؤاد

بلوك مميز.. دينا فؤاد تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

عمرو دياب

عمرو دياب يتألق في حفل خاص بالأهرامات| صور

نجوم الفن بشخصية جمال عبد الناصر

فى ذكرى رحيل الزعيم.. نجوم جسدوا شخصية جمال عبد الناصر بالسينما والدراما

بالصور

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل في المرارة

طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

