تنظيم معارض للحرف اليدوية احتفالاً باليوم العالمى للسياحة بمدن إدفو وكوم أمبو

تواصل محافظة أسوان فعالياتها المميزة ضمن أسبوع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بالمناطق الأثرية والمزارات السياحية داخل مختلف المراكز والمدن .

فقد شهد كورنيش النيل بمدينة إدفو إقامة معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل ، بمشاركة واسعة من السيدات الحرفيات اللاتى قدمن مجموعة متنوعة من المنتجات البيئية والمشغولات التراثية التى لاقت إعجاب الزائرين .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الهادفة إلى تعزيز دور المرأة الأسوانية ودعم الحرف اليدوية والمشغولات البيئية التي تعكس التراث العريق لزهرة الجنوب.

وفى السياق ذاته نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين معرض للحرف اليدوية والمنتجات البيئية بمنطقة معبد كوم أمبو ، والذى جذب إهتمام من الأفواج السياحية التى توافدت لزيارة المعبد التاريخى مما أتاح فرصة متميزة للتسويق والترويج للمنتجات المحلية .

أيادى مصر

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تنظيم مثل هذه المعارض يأتى فى إطار النهج الذى تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة وفتح آفاق جديدة أمامها للمشاركة الفاعلة فى الحياة الإقتصادية والاجتماعية .

ولفت المحافظ بأن الحرف اليدوية تمثل أحد روافد الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية لأسوان ، فضلاً عن كونها مصدر دخل حقيقى للعديد من الأسر ، ولذا فإن تنظيم هذه المعارض يمثل نافذة تسويقية مهمة للمنتجات الأسوانية الأصيلة حيث توفر منصة للتواصل المباشر بين الحرفيات والجمهور بما يساهم فى توسيع قاعدة التسويق وزيادة حجم المبيعات ، خاصة فى ظل إقبال الزوار والسائحين على إقتناء المشغولات اليدوية لكونها تجسد عراقة الفن الأسوانى الأصيل .

فيما استكملت أجهزة المحافظة فعالياتها الإحتفالية باليوم العالمى للسياحة بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حيث شهدت الميادين والأسواق سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية المتميزة التى نالت إعجاب المواطنين والأفواج السياحية الوافدة بمتابعة من نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين .