الزراعة: التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات العالمية
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة
وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"
تصاعد الحرب في غزة.. مصر تواصل دورها السياسي والإغاثي دعماً للشعب الفلسطيني
وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تحويل خطط التكيف المناخي إلى مشروعات واقعية تخدم المواطن
الرئيس السيسي يؤكد محورية دور بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في دعم دول القارة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.. ويؤكد ضرورة تعزيز التجارة ودعم التصنيع القاري
انفراجة في أزمة شروق وفا بعد تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة
4700 قطعة جديدة..بيان هام من الإسكان بشأن طرح أراض ضمن مبادرة بيت الوطن
خلال زيارته للغربية|وزير التعليم يتحدث مع المعلمين عن البكالوريا وتحديات المنظومة
دفعات جديدة من المساعدات تغادر الأراضي المصرية إلى غزة
محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بمحيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر – إسكندرية الصحراوي

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة صباح اليوم، الأحد، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر – إسكندرية الصحراوي بنطاق مدينة الشيخ زايد.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ نسب تنفيذ المسطحات الخضراء وأعمال الإضاءة بمدخل المطار، مشدداً على مسئولي الشركة المنفذة للأعمال بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للآبار والمولدات المخصصة لري المسطحات، وتهذيب الأشجار بشكل دوري للحفاظ على الوجه الحضاري لأعمال التطوير.

كما وجه المحافظ مسئولي المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبورواش بالتعاون مع الشركة المنفذة لرفع كفاءة النظافة والتخلص من المخلفات بصورة منتظمة.

وحرص محافظ الجيزة على متابعة أعمال التطوير الجارية على جانبي طريق مصر – إسكندرية الصحراوي بنطاق مدينة الشيخ زايد، حيث استمع لشرح من رئيس جهاز المدينة حول الأعمال المنفذة لرفع كفاءة محيط الطريق، مشدداً على سرعة الانتهاء منها، مع التأكيد على رفع المخلفات أولاً بأول.

وأكد المهندس عادل النجار أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات التطوير في محيط مطار سفنكس الدولي والطريق الصحراوي، باعتبارهما من المحاور الحيوية التي تعكس الوجه الحضاري للمحافظة وتخدم حركة السياحة والاستثمار موجهاً الأجهزة التنفيذية بالمتابعة الدائمة والتنسيق المستمر لضمان استدامة ما يتم تنفيذه من أعمال.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، والمهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية،  إلى جانب مسئولي المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبورواش ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

من قصف كييف

القراخ والبيض

سعر الدولار

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

الاتحاد المصري للريشة الطائرة

رفع الأثقال

الاهلي

بالصور

باسم يوسف

إلهام أبو الفتح

د. آية الهنداوي

محمد مندور

منى أحمد

مونيكا وليم

