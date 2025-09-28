قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ممثل الجامعة العربية: توحيد الجهود لمواجهة خطر مضادات الميكروبات ضرورة صحية ملحّة

الدكتور حاتم الروبي ممثل جامعة الدول العربية
الدكتور حاتم الروبي ممثل جامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أكد الدكتور حاتم الروبي، ممثل جامعة الدول العربية، على ضرورة توحيد الجهود العربية في مجال مقاومة مضادات الميكروبات، مشيرا إلى أن هذا التحدي يتطلب تعاونا مكثفا بين جميع الدول العربية لضمان صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي الثالث للطب البيطري الذي تنظمه كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين، تحت عنوان "تطوير الطب البيطري من خلال الذكاء الاصطناعي والاتجاهات الناشئة والفرص المستقبلية".

وأوضح الروبي، خلال كلمته، أن جامعة الدول العربية تعمل على تنسيق الجهود للارتقاء بمجال رفع كفاءة النظم الصحية وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات صحية متميزة، مشددا على أن الجامعة تحرص من خلال آلياتها المعنية بالصحة وفي مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب على وضع سياسات مشتركة من أجل، خلق العرب على تعزيز التنسيق العربي في المجال الصحي ووضع سياسات مشتركة تهدف إلى تعزيز الصحة من خلال تطوير نظم صحية مرنة قادرة على الاستجابة والتأهب فى حالات الطوارئ من خلال تعزيز الصحة العامة وتوفير نظم الوقاية من الأمراض، وصولا إلى التغطية الصحية الشاملة.

وشدد ممثل الجامعة العربية على أن هذا المؤتمر يأتي في ظل تحديات صحية كثيرة تواجه النظم الصحية العربية، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها بعض الدول العربية الأعضاء، مؤكدا أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس أهمية بالغة واهتماما متزايدا بضرورة توحيد الجهود كما يؤكد على أهمية المضي قدما بضرورة التركيز على الصحة في كافة المجالات والقطاعات، ومنها التعليم والزراعة والبيئة والثروة الحيوانية والطب البيطري في إطار نهج الصحة الواحدة التي تمثل حجر الأساس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصولا إلى الأمن الصحي العربي.

وأضاف الدكتور الروبي أنه في إطار الالتزام السياسي من قبل جامعة الدول العربية بأهمية موضوع مقاومة مضادات الميكروبات، دعت القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين بتاريخ 16 مايو 2024 الدول الأعضاء إلى المشاركة في الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات بهدف الأعضاء إلى المشاركة في الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات بهدف رفع الوعي وتبادل الخبرات والتعاون لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من مقاومة مضادات الميكروبات، وهو حملة عالمية تزيد إلى إذكاء الوعي بمقاومة مضادات الميكروبات في كل أرجاء العالم وتشجع على اتباع أفضل الممارسات لإبطاء الجهود العام والعاملين الصحيين وراسمي السياسات على اتباع أفضل الممارسات لإبطاء ظهور حالات العدوى المقاومة للأدوية وانتشارها.

وأكد أن مجلس وزراء الصحة العرب يعملا بنظامه الأساسي على تمكين النظم الصحية العربية وتعزيزها، كما يدعم الدول الأعضاء في بلورة سياسات صحية متقدمة وتعزيز القدرات الوطنية من خلال الدعم الفني والتدريب والقوانين الإشرافية النموذجية التي أقرها المجلس في مناطقه، وكذلك الاستراتيجيات التي اعتمدها بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

وأشار الدكتور الروبي إلى أن الجامعة العربية تتطلع إلى خلق شراكات جديدة ومبادرات تعاونية للبحث والتطوير في نهج الصحة الواحدة، ومقاومة مضادات الميكروبات، بهدف استحداث علاجات لحالات العدوى المقاومة للأدوية التي تشكل خطرا على الصحة، خاصة في الدول النامية، واستعمالها لغرض مواصلة سد الثغرات المعرفية وإثراء الاستراتيجيات المطبقة على جميع المستويات.

كما أكد ممثل جامعة الدول العربية، على أهمية تضافر كافة الجهود واستمرار العمل العربي المشترك في المجال الصحي وتوحيد الرؤى والأولويات للمساهمة في بناء مستقبل صحي لشعوب المنطقة، مقدما جزيل الشكر لكل القائمين على هذا المؤتمر المهم والجهد المتميز ولكل من أسهم في الإعداد والتحضير لهذا الحدث الهام.

جامعة الدول العربية كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة الطب البيطري الذكاء الاصطناعي النقابة العامة للأطباء البيطريين

