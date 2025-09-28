قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء: يجوز شرعًا تسمية الأبناء بـ طه وياسين لأنها من أسماء النبي
5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار
بالقانون.. غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب

توماسبيرج
توماسبيرج
كشفت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" ملامح الجهاز الفني المعاون للمدير الفني الدنماركي توماس توماسبيرج، المنتظر وصوله إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل لتدريب النادي الأهلي بشكل رسمي.

وأوضحت المصادر أن الجهاز المعاون للمدرب الجديد سيضم مدربًا عامًا، ومدربًا لحراس المرمى، ومحلل أداء، بالإضافة إلى مدرب أحمال، فيما تقرر استمرار عناصر من الجهاز الفني الحالي، حيث سيواصل وليد صلاح الدين مهامه كمدير للكرة، إلى جانب استمرار عادل مصطفى كمدرب ضمن الطاقم الفني.

وأضافت المصادر أن الأهلي توصل لاتفاق مالي يقضي بحصول توماسبيرج ومعاونيه على راتب شهري إجمالي يصل إلى 240 ألف دولار.

كما أشارت إلى أن المدير الفني الدنماركي طلب التواصل بشكل مباشر مع الجهاز الطبي للفريق الأول من أجل الاطلاع على الحالة البدنية والصحية للاعبين قبل توليه المسؤولية رسميًا.

ويأتي التعاقد مع توماسبيرج خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، على أن يقود الفريق فنيًا في مباراة كهرباء الإسماعيلي يوم 4 أكتوبر المقبل بالدوري الممتاز.

توماس توماسبيرج توماسبيرج النادي الأهلي الأهلي مدرب الأهلي مدرب الأهلي الجديد

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الدنمارك تحظر تحليق المسيرات المدنية هذا الأسبوع بسبب القمة الأوروبية

مصادر طبية: 6 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة أحياء شرقي مدينة غزة

الكرملين: بوتين مستعد للقاء ترامب في موسكو والدعوة لا تزال قائمة

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

