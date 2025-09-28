مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب

كشفت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" ملامح الجهاز الفني المعاون للمدير الفني الدنماركي توماس توماسبيرج، المنتظر وصوله إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل لتدريب النادي الأهلي بشكل رسمي.

وأوضحت المصادر أن الجهاز المعاون للمدرب الجديد سيضم مدربًا عامًا، ومدربًا لحراس المرمى، ومحلل أداء، بالإضافة إلى مدرب أحمال، فيما تقرر استمرار عناصر من الجهاز الفني الحالي، حيث سيواصل وليد صلاح الدين مهامه كمدير للكرة، إلى جانب استمرار عادل مصطفى كمدرب ضمن الطاقم الفني.

وأضافت المصادر أن الأهلي توصل لاتفاق مالي يقضي بحصول توماسبيرج ومعاونيه على راتب شهري إجمالي يصل إلى 240 ألف دولار.

كما أشارت إلى أن المدير الفني الدنماركي طلب التواصل بشكل مباشر مع الجهاز الطبي للفريق الأول من أجل الاطلاع على الحالة البدنية والصحية للاعبين قبل توليه المسؤولية رسميًا.

ويأتي التعاقد مع توماسبيرج خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، على أن يقود الفريق فنيًا في مباراة كهرباء الإسماعيلي يوم 4 أكتوبر المقبل بالدوري الممتاز.